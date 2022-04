Die Blaskapelle Isen ist zurück: Gleich zwei Konzerte an einem Wochenende

Von: Henry Dinger

Endlich wieder live und vor Publikum: Am ersten April-Wochenende war die Blaskapelle Isen an zwei Terminen in der Schulturnhalle zu erleben. Das traditionelle Frühjahrskonzert wurde erstmals von Marcel Schultheis dirigiert. © HENRY DINGER

Das Frühjahrskonzert der Isener Blaskapelle unter einem neuen Dirigenten war ein voller Erfolg.

Isen – Mit einem abwechslungsreichen Programm meldete sich die Blaskapelle Isen bei ihrem Frühjahrskonzert zurück. Am ersten April-Wochenende war sie gleich zweimal in der Schulturnhalle zu erleben.

„Was einem abgeht, merkt am erst, wenn man es wiederhat“, sagte Vereinschefin Regina Kellner bei der Begrüßung des Publikums. Bis zum Schluss hätten die Musiker nicht gewusst, ob das monatelange Proben in einen Auftritt gipfelt. Seit Dezember hatten sich die Mitglieder „mit viel Optimismus“, wie Kellner betonte, ans Einstudieren und den Feinschliff des Programms gemacht. Teilweise waren sie dafür extra nach Haag in den Nachbarlandkreis Mühldorf gefahren, um dort die Gesamtproben in einem Saal mit genügend Abstand zueinander absolvieren zu können.

Blaskapelle Isen spielt Klassische Werke bis hin zur Interpretation moderner Filmmusik

Die Arbeit hat sich gelohnt: Zum Auftakt des Konzerts brachte die Jugendkapelle unter Leitung von Franz Windshuber ihr Können kraftvoll zu Gehör. Fast nahtlos ging es dann zum Auftritt der Hauptkapelle über. Hier gab Dirigent Marcel Schultheis, der erst seit wenigen Monaten an Bord ist, den Takt vor. Dass der Neue und die gewachsene Formation gut zusammenspielen, zeigte sich am starken Ausdruck, mit dem die Werke interpretiert wurden. Wie von der Blaskapelle Isen gewohnt, kamen martialisch-mitreißende Stücke wie „Gonna Fly Now“ aus dem Film „Rocky“ ebenso zu Gehör wie Nachdenkliches. So befasste sich die Komposition „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler mit dem Rückzug der alpinen Gletscher und stimmte am Ende ein Klagelied an.

Einige solistische Überraschungen beim Saxofon und Gesang waren bei „Baker Street“ von Gerry Rafferty zu erleben. Ein 80er-Jahre-Medley, eine Zugabe und schließlich ein Marsch beendeten das Konzert, das von den Zuhörern mit stürmischem Applaus honoriert wurde.

