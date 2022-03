In Isen wenig Steuereinbrüche trotz Pandemie

Viele Isener zeigten sich nach langer Zwangspause interessiert an der Bürgerversammlung © Anne Huber

In der Bürgerversammlung informierte Bürgermeisterin Bürgermeisterin Irmgard Hibler die Isener über Zahlen, Planungen und Finanzen.

Isen – Nachdem Corona die Bürgerversammlungen 2020 und 2021 verhindert hat, ließen es sich viele Isener nicht nehmen, zum ersten öffentlichen Rechenschaftsbericht von Bürgermeisterin Irmgard Hibler in den Klementsaal zu kommen. Zwei Stunden lang informierte sie über Zahlen, Planungen und Finanzen der Gemeinde. Da weder schriftliche Anfragen vorlagen noch Besucher ans Mikrofon traten, konstatierte Hibler am Schluss: „Ich sehe eine große Zufriedenheit.“

In ihrem Finanzbericht stellte sie die tragende Rolle der Posten Einkommenssteuer (aktuell knapp 30 Prozent), Gewerbesteuer (knapp 17 Prozent) Gebühren und Entgelte sowie Zuweisungen bei den Einnahmen heraus. Bei den Ausgaben dominiere die Kreisumlage (aktuell knapp 25 Prozent), gefolgt von Personalkosten (22 Prozent) und Betriebsaufwand (18 Prozent).

Keine großen Steuereinbrüche seien durch die Pandemie bemerkbar, obwohl man sich im Rathaus zu Beginn „nicht nur gesundheitliche, sondern auch wirtschaftliche Sorgen“ gemacht habe. Als Grund für die guten Steuereinnahmen führte Hibler „die guten mittelständischen Unternehmen“ im Ort an. Bislang gebe es keine großen Stundungsanfragen, „nur von denen, die vorher schon ein bisschen wackelig waren, liegen Anträge vor, denen wir gerne entsprechen“.

Zwar sei ihr bewusst, dass der Landkreis wichtige Aufgaben für die Kommunen übernehme, ein weiterer Anstieg der Kreisumlage – 3,7 Millionen Euro aktuell – sei aber schwerlich zu bewältigen. Während Hibler bei den Personalkosten kein Einsparpotenzial sah, versprach sie zu versuchen, die Verwaltungs- und Betriebskosten „in einem erträglichen Rahmen zu halten“. Den Schulden, die sich bis zum Jahresende auf 12,5 Millionen Euro belaufen werden, stehe ein Rücklagenpolster in Höhe von 4,4 Millionen Euro gegenüber.

Einen Teil ihres Rechenschaftsberichts widmete Hibler der aktuellen Bauleitplanung. „Schneller als befürchtet“ gehe es mit dem Baugebiet „Südliche Haager Straße“ voran, wo das Landratsamt den zügigen Ausgang des Verfahrens in Aussicht gestellt habe. Auf der Fläche, bei der es um die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet gegangen war, sollen neben der Wohnmöglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen, einem Gebäude für die BRK-Bereitschaft und einem Vereinsheim der Blaskapelle auch ein weiterer Kindergarten sowie sozialer Wohnungsbau entstehen. Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises wird dafür sechs Wohneinheiten errichten. Daneben sind Geschosswohnungsbau und eine Tiefgarage geplant.

Das zweite große Projekt ist die Bauleitplanung für den Ranischberg, wo die Bebauung in zwei Abschnitten realisiert werden soll. Beginnen will man mit dem nördlichen Teil, für den südlichen müsse erst eine Lösung für die Anbindung des Baugebiets an die Dorfener Straße gefunden werden. Da das Staatliche Bauamt die vom Markt Isen favorisierte Kreisel-Lösung ablehne, arbeite hier ein Ingenieurbüro an Planungsansätzen.

Beim dritten großen Baugebiet in Pemmering Nord-West habe man bereits mit der Erschließungsplanung begonnen. Die Grundstücksvergabe an Bauwerber nach dem Wohnlandbaumodell (früher Einheimischenmodell) werde voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024 erfolgen. „Mir ist bewusst, dass der Verkehr zunehmen wird“, sagte Hibler zu den Befürchtungen einiger Anlieger. „Aber bedenken Sie, auch Sie waren vor Jahren froh, dass Sie Baugrund erwerben konnten.“

Da der Investor die Pläne verworfen hat, südlich des Einkaufsmarkts in der Münchner Straße ein Ärztehaus zu bauen, werde die Kommune als Grundstückseigentümerin die Fläche neu überplanen.

„Das größte Problem bei der Entwicklung einer Gemeinde ist ja immer das Geld, das nicht zur Verfügung seht“, meinte Hibler anschließend. Ihr mache allerdings die Lage in der Ukraine zur Zeit mehr Sorgen. „Zusammenhalten, zusammen helfen und Solidarität zeigen, auf diese Werte kommt es vermehrt an“, so ihr Appell.