Motorradfahrer schwerst verletzt

In Lebensgefahr geschwebt ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Freitagnachmittag bei Isen. Die Dorfener Polizei berichtet, dass ein 40 Jahre alter Autofahrer von Rosenberg kommend die Kreuzung in Richtung Mais überqueren wollte. Dabei übersah er gegen 14.30 Uhr den von rechts kommenden Motorradfahrer, dem er hätte Vorfahrt gewähren müssen. Der 56-Jährige wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass ihn die Rettungskräfte noch vor Ort reanimieren mussten. Mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Kreuzung war bis 18 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehren Isen und Westach leiteten den Verkehr um. ham