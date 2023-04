Großer Zusammenhalt im Isener Maibaumstüberl

Mit Trommeln und Trompeten zogen die Kirchdorfer Maibaumdiebe in Isen ein.

Vereint mit den Kirchdorfer Dieben stellt Isener die Landjugend den 34 Meter langen Stamm am 30. April auf.

Isen – Der Isener Maibaum ist wieder da. Unterstützt von der Kirchdorfer Blasmusik, haben die Kirchdorfer Maibaumdiebe den 34 Meter langen und nach fachmännischer Schätzung 2,5 Tonnen schweren Baum wieder im Maibaumstüberl der Katholischen Landjugend Isen abgeliefert. Seit 14. April wird dort, an der Münchner Straße, kräftig gefeiert. Auch bei der Rückkehr des Baums hatten sich viele Besucher zum Wein- und Bierfest eingefunden.

„Wir sind voll zufrieden“, sagen die Vorsitzenden Vroni Hibler und Veronika Reich zur Feierlaune der Besucher aus Isen und Umgebung. An diesem Samstag beginnt der Stüberl-Betrieb ab 21 Uhr mit der „Leber duck di“-Party mit DJ Simon Gotz, bevor sich am morgigen Sonntag alles um die Familien dreht. Ab 11 Uhr werden die Gäste musikalisch von der Blaskapelle Isen unterhalten, für die kleinen Besucher stehen Hüpfburg, Schminktisch und zahlreiche Spielmöglichkeiten der Feuerwehr Westach bereit.

Deftig wird es am Montag mit dem Kesselfleischessen ab 18 Uhr. Spriiitz-Dienstag, Rüscherl-Mittwoch und Goaßmaß-Donnerstag (jeweils ab 18 Uhr) schließen sich an, bevor es am Samstag, 29. April, ab 21 Uhr mit einer 90er- und 2000er-Party weitergeht.

Das Maibaumaufstellen ist am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr. Angeführt von der Isener Blaskapelle, wird der Baum vom Lagerhaus zur Münchner Straße gebracht, um dort mit Muskelkraft von Landjugend und Kirchdorfern aufgerichtet zu werden. Die Feiern klingen ab 19 Uhr mit der Stüberl-Closing-Party aus.

Das ambitionierte Rahmenprogramm sei nur zu stemmen, weil „wir uns alle gut verstehen und zusammenhalten“, sagt Sofia Angermaier von der Isener Landjugend. „Wir machen das ja alles neben Beruf oder Schule.“ Im Stüberl arbeiten die jungen Leute des insgesamt 180 Mitglieder zählenden Vereins nicht nur im Service, sie sind auch für die Zubereitung der Speisen verantwortlich.

Wenn die Isener Landjugend nicht mit Stüberl und eigenem Maibaum beschäftigt ist, ist sie auch gern selbst auf Maibaum-Diebestour. 2017 haben sie den Tullinger Baum gestohlen, 2018 den Lengdorfer. Und 2022 haben sie den Maibaum aus Oberndorf geklaut.