„Isen hat mich angelacht“: Dirigent Marcel Schultheiss über sein Engagement bei der Blaskapelle

Marcel Schultheiss © privat

Ein Unterfranke in Oberbayern: Dirigent Marcel Schultheiss spricht im Interview über seinen Werdegang. Mit der Blaskapelle Isen bereitet er sich schon seit Dezember auf das Frühjahrskonzert am 2. April vor.

Isen – Die Blaskapelle Isen probt bereits seit Dezember für ihr Frühjahrskonzert. Das sei in der Pandemie mit einigem organisatorischen Aufwand verbunden gewesen. „Doch die Alternative, nicht zu proben, stand nicht zur Debatte“, teilt das Orchester in einer Presseerklärung mit. Auch die Jugendblaskapelle unter der Leitung von Franz Windshuber hat schon losgelegt. Ihnen gehört die Bühne zu Beginn der Konzerte. Termine sind am Samstag, 2. April, um 20 Uhr und am Sonntag, 3. April, um 14 Uhr in der Schulturnhalle in Isen. Das Programm wurde mit Marcel Schultheiss, dem neuen Dirigenten des Hauptorchesters, ausgearbeitet. Es reicht vom schottischen „Hymn Of The Highlands“, über „The Lord Of The Rings“ bis hin zu „Baker Street“ von Gerry Rafferty. Im Interview im Rahmen der Vereinsmitteilung spricht Schultheiss über seinen Werdegang.

Was verschlägt einen Unterfranken nach Oberbayern?

Corona hat mich gezwungen, meine selbstständige Existenz aufzugeben. Ich war vorher nur Berufsmusiker und Dirigent bei Laienorchestern. Durch den ersten Lockdown hat es noch ganz gut funktioniert. Dann habe ich mich nach einem Job umgeguckt. Durch Zufall habe ich bei München die Arbeit als Fachberater für einen Teleskophändler in Parsdorf gefunden, was zu meinem zweiten großen Hobby, der Astronomie, passt. Deswegen bin ich nach Reithofen gezogen.

Kannten Sie jemanden hier?

Nein, ich bin ganz allein hier runter gekommen. Ich bin ungebunden, also war das kein Problem. Es kommt noch hinzu, dass ich ein Berg-Fan bin. 400 Kilometer näher an den Alpen – mich bringen keine zehn Pferde mehr weg.

Wie sind Sie dann auf die Blaskapelle Isen gekommen?

So viele andere habe ich gar nicht gefunden. Nach einem halben Jahr Pause wollte ich wieder ein bisschen Trompete spielen und Spaß haben. Erding habe ich gesehen und Isen. Isen hat mich mehr angelacht. Von der Homepage, der Menge an Leuten und der Art der Musik.

Welche Ausbildung haben Sie absolviert?

Ich war in Frankfurt am Main an der Musikhochschule und habe einen Magister in Musikpädagogik. Mein Hauptfach war Trompete.

Wie sind Sie damals zur Musik gekommen?

Da war ich sechs oder sieben. Mein Vater war im Gesangsverein, mein Onkel war Klavierstimmer, und meine Schwester hat ein bisschen Klarinette und Flöte gespielt. Deswegen wurde ich zu einer Jugendwerbeaktion vom ortsansässigen Musikverein geschickt. Anscheinend habe ich bei der Trompete den besten Ton rausgebracht, weshalb ich damit angefangen habe. Ich wollte eigentlich Schlagzeug lernen, da hat die Mutter gesagt: „Na, ist zu laut.“ Trompete ist nicht unbedingt leiser… Das hat sie aber nicht gewusst.

Spielen Sie noch andere Instrumente?

Prinzipiell geht eigentlich jedes Blechblasinstrument, weil der Unterschied erst mal vom Ansatz her nicht wirklich groß ist und die Griffe bei den meisten eh gleich sind –außer bei Horn und Posaune. Pauken und die ganze Percussion habe ich schon ein paar Mal bei Konzerten gemacht.

Können Sie sich vorstellen, Musik wieder hauptberuflich zu machen?

Nein, ich will nicht mehr selbstständig sein. Ich habe halt den Vorteil, dass ich jetzt so was Schönes wie freie Wochenenden und freie Abende habe. Die neue Arbeit ist ja auch sicherer. Du musst als Musiker halt viel machen, um über die Runden zu kommen. Von einem einzigen Verein kannst du nicht leben. Ich hatte vier Vereine, drei Jugendorchester, vier Bläserklassen und 20 bis 30 Schüler – je nach Jahr. Aber die Freizeit geht dann gegen Null. Ich mache sehr gerne die Blaskapelle Isen, weil es auch wirklich Spaß macht. Mehr muss aber nicht sein.

Welche Hobbys haben Sie neben der Musik?

Ich mache Parcours und Free-Running und gehe fast jedes freie Wochenende in München trainieren, nachdem ich jetzt Zeit dafür habe.

Welche Musik hören Sie privat?

Früher öfter auch mal Klassik – ich bin ein großer Beethoven-Fan. In den letzten Jahren nicht mehr so. Es macht mir grundsätzlich mehr Spaß zu spielen, als zu hören. Ansonsten bin ich kein so großer Fan von dem, was im Radio läuft. Das ist alles Einheitsbrei. Ich hatte mal eine lange Phase, da war ich ein großer Linkin Park Fan. Aktuell geht es mehr so in die Gothik-Metal-Richtung, Evanescence, Halestorm.

Welche Musikrichtung dirigieren und spielen Sie am liebsten?

Von Anfang an bin ich ein typischer Blaskapellen-Mensch gewesen: also das komplette Spektrum von Polka über Potpourris hin zu symphonischer Blasmusik. Während des Studiums habe ich viel Klassik gemacht, Barock. Vom Spaß beim Dirigieren und Spielen ist symphonische Blasmusik mein Favorit.

Sie hatten beim Herbstkonzert keine Partitur.

Es war das erste Konzert, bei dem ich mich mal getraut habe, es durchzuziehen. Man muss als Musiker immer gucken, dass man nicht die Noten schwarz und weiß spielt, sondern versucht zu verstehen, was dahintersteckt.

Der beste Moment bei Ihrem ersten BKI-Konzert?

Dass alle so mitgezogen haben. Die Probenbeteiligung war sehr gut und alle haben an einem Strang gezogen. Die erste Probe war lustig, weil es für beide Seiten ein voller Schuss ins Blaue war.

Wie kommen Sie mit Bairisch klar?

Gut. Verstehen kann ich’s, mit dem Reden selber fängt es irgendwie an. Manchmal kommt der hessische Dialekt noch durch. Wir sind zwar noch in Bayern, aber da oben babbeln wir hessisch. Wahrscheinlich wird es bei mir dann irgendwann mal ‘ne ungesunde Mischung aus „boarisch“ und „hessisch“. red

Vorverkauf:

Karten sind ab Samstag, 26. März, bei der RWG Raiffeisen-Waren GmbH in Isen sowie an der Abendkasse für zwölf Euro und sieben Euro erhältlich. Eine Reservierung ist unter Tel. (01 76) 24781513 oder E-Mail info@blaskapelle-isen.de möglich.