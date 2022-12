Isen hofft auf zwei Millionen Euro Förderung

Zum Bürgerhaus soll das Gebäude St. Zeno-Platz 3 in Isen umgebaut werden. Die Pläne sehen auch eine Nutzung der oberen Stockwerke vor. © Gemeinde Isen

Das geplante Bürgerhaus in Isen soll 2,6 Millionen Euro kosten. Die Gemeinde nutzt eine bayerische Förderinitiative, über die 80 Prozent der Kosten übernommen werden würden.

Isen – Mithilfe der bayerischen Förderinitiative „Innen statt Außen“ will der Markt Isen das Gebäude St. Zeno-Platz 3 zum Bürgerhaus umbauen. Da die Baukosten das bereits zugesagte Budget von zwei Millionen Euro übersteigen werden, hat der Gemeinderat jetzt einen angepassten Antrag bei der Städtebauförderung gestellt. Falls der Antrag genehmigt wird, rechnet die Kommune bei geschätzten Kosten von 2,6 Millionen Euro und dem erhöhten Fördersatz von 80 Prozent mit zwei Millionen Euro Förderung. Rund 600 000 Euro müssten aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden. Gründe für die Kostensteigerung liegen zum einen in den gestiegenen Baukosten, zum anderen im erweiterten Maßnahmenkatalog.

Statt nur den Abbruch des alten Anbaus, den neuen Anbau für den großen Saal sowie die Sanierung von Erdgeschoss, Fassade und Fenstern zu realisieren (geschätzte Kosten 1,8 Millionen Euro), sollen zusätzlich erstes und zweites Obergeschoss nutzbar gemacht werden und der Dachstuhl erneuert werden. Verzichtet wird auf eine ursprünglich vorgesehene Photovoltaikanlage, da diese nicht förderfähig ist.

Projektleiterin Melanie Scharold vom Architekturbüro Krug-Grossmann stellte dem Gemeinderat in der Sitzung vier mögliche Ausbauvarianten vor. In der anschließenden Beratung sprach sich Lena Geiger (Grüne) für die Variante mit Dachsanierung aus: „Es ist sinnvoller, eine komplett sanierte Hülle zu haben und dafür beim Innenausbau Einsparungen zu machen.“ Unterstützt wurde sie von Bernhard Schex (CSU). „Wir werden auch in zehn Jahren nicht in Geld schwimmen, jetzt haben wir die Chance, an entsprechende Fördermittel zu kommen“, Die Dachsanierung nicht auf die lange Bank zu schieben, empfahlen auch Martin Jell (Mittbach-Liste) und Michael Kunze (SPD). Ob tatsächlich Einsparungen beim Ausbau des ersten Stocks möglich sind, wird sich im Zuge der Detailplanungen erweisen.

Es sei bereits jetzt versucht worden, den Innenausbau möglichst günstig herzustellen, erklärte Rathaus-Geschäftsleiterin Christine Pettinger im Gespräch mit unserer Zeitung. „Was genau realisiert werden kann, werden Haushalt und Ausschreibungen ergeben.“ Die Eigenkosten für die Gebäudesanierung werden auf die Haushalte 2023 und 2024 aufgeteilt. Erst wenn die Zusage der Städtebauförderung und der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorliegen, wird der Gemeinderat entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden.

Auf mögliche Einsparungen war Architektin Scharold eingegangen, sie seien bei der Fluchttür durch eine eventuelle Vereinbarung mit dem Ordinariat und bei den zu hoch angesetzten Elektroarbeiten möglich. Zudem könne ein Teil der Abbrucharbeiten möglicherweise vom kommunalen Bauhof übernommen werden.

Die Kriterien der Förderinitiative „Innen statt Außen“ sind bei der Sanierung des Gebäudes St. Zeno-Platz 3 erfüllt, da damit die Innenentwicklung der Gemeinde vorangetrieben und ein leer stehendes Gebäude neuer Nutzung zugeführt wird. Nach der Sanierung sollen Erdgeschoss und Anbau für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden, den ersten Stock können die Vereine raumweise buchen.

Ein endgültiges Nutzungskonzept liege noch nicht vor und müsse noch vom Gemeinderat entwickelt werden, so Pettinger. Vor dem Erwerb des Gebäudes durch die Kommune hatte ein privater Investor Interesse bekundet. Seine Pläne eines Neubaus sind jedoch am Einspruch des Denkmalschutzes gescheitert, denn es unterliegt dem sogenannten Ensembleschutz. Sollte es abgerissen werden, dürfte kein Neubau auf der Fläche entstehen, um den Blick auf die Kirche freizuhalten. Um finanziell auf der sicheren Seite zu sein und keinen Folgeantrag stellen zu müssen sowie einen Puffer für weitere Preissteigerungen zu haben, beläuft sich der Antrag der Kommune auf Kosten in Höhe von drei Millionen Euro. Ob die Mehrkosten tatsächlich berücksichtigt werden, stehe aber noch nicht fest.

Obere Stockwerke sollen nutzbar gemacht werden

Einsparungen bei Elektrik und Fluchttür