Isener Schule soll 2026 fertig werden

Die Dachreparatur an der Isener Schulturnhalle ist der erste Schritt für sechs Jahre dauernde Bauarbeiten. Die eigentliche Generalsanierung soll in den Sommerferien 2021 beginnen.

Isen – Anbau und Generalsanierung der Isener Schule sollen im nächsten Frühjahr mit der Sanierung der Turnhalle beginnen. Die gesamte Bauzeit wird voraussichtlich fünf Jahre betragen: Zu Beginn des Schuljahrs 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Planer Udo Rieger stellte das Sanierungskonzept, für das inzwischen mit der Werksplanung begonnen wurde, im Gemeinderat vor. Die Verlängerung der ursprünglich auf vier Jahre angesetzten Bauzeit resultiert daraus, dass Teilabnahmen, Mängelbeseitigungen und Umzüge nur während der Sommerferien möglich sind.

Wenn in der Turnhalle die schadhafte Dach- und Gefälleabdichtung erneuert und die Oberlichter ersetzt sein werden, geht es zu Beginn der Sommerferien 2021 mit der eigentlichen Generalsanierung und dem Anbau am Nordtrakt weiter.

Der neue Teil des Nordtraktes wird mit massivem Unter- und Obergeschoss in Holzständerbauweise errichtet. Im Neubau ist ein Interimsflur vorgesehen. Er wird mit feuerhemmenden Leichtbauwänden ausgeführt und wird nach der Sanierung des alten Teils zurückgebaut.

Weil der nördliche Neubau während der Sanierung des Bestands für den Unterricht genützt werden kann, spart man sich die Auslagerung in eine Containerschule. Insgesamt können 1,36 Millionen Euro durch diese Lösung eingespart werden. Der Nordtrakt wird ein flach geneigtes Satteldach erhalten.

Als „anspruchsvollsten Bauabschnitt“ bezeichnete Rieger die Sanierung des Zentraltraktes. Hier wird ein Treppenhaus zurückgebaut, die Aula erhält einen separaten Zugang und ist damit auch für Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebs nutzbar. Durch eine optimierte Raumaufteilung ließen sich auch Mensa und Cafeteria besser unterbringen, sagte Rieger.

Eine vierte Ebene wird es nur noch im Zentraltrakt geben, hier sollen offene Ganztages- und Mittagsbetreuung untergebracht werden. Zentral- und Westtrakt erhalten aufgeständerte Pultdächer.

Abgespeckt hatte bereits der vorherige Gemeinderat bei Fassadengestaltung und Fenstern. Bei letzteren ist durch die Wahl eines Standardformats einer Kostenersparnis von 245 000 Euro möglich. Von den 40 Gewerken müssen nach geltendem EU-Recht 80 Prozent europaweit ausgeschrieben werden.

Die Turnhalle ist fördertechnisch eigenständig und von der eigentlichen Genehmigung unabhängig, muss aber bis 2022 fertiggestellt sein. Um die Turnhalle ging es auch in der Anfrage von Gerhard Aimer-Kollroß (SPD): Er wollte wissen, ob eine Erweiterung möglich sei. „Eine Erweiterung im Innenhof ist undenkbar. Die Feuerwehr kann derzeit nur mit Rangiermanövern in den Innenhof kommen“, sagte Rieger.

Aktuell liefen Materialprüfungen der Außenfassade, so der Architekt, weil hier ein Wärmeverbundsystem angebracht werden soll. Deswegen seien Nachträge durch „relativ viele Gutachten“ möglich. „Was für ein Material verwendet wurde, steht in den Plänen leider nicht drin, erklärte der Architekt, der den aktualisierten Planungsstand regelmäßig im Gemeinderat vorstellen wird. Bürgermeisterin Irmgard Hibler sah die großen Klassenzimmer, die durch die Generalsanierung erhalten bleiben, positiv. „Gerade in der gegenwärtigen Corona-Situation können wir froh darüber sein“, erklärte sie.

Anne Huber