Ja zum Waldspielplatz im Sollacher Forst

Hier wird bald getobt: Beim derzeitigen Daxen-Verkauf des Staatsforstes soll der Spielplatz beginnen. Ein markantes Tor und ein Hinweisschild sind geplant. © anne Huber

Der Gemeinderat Isen hat sein Okay gegeben: Der Verein Isenwerk darf das Projekt Waldspielplatz im Sollacher Forst realisieren. Die ersten Bäume sollen ab Januar fallen.

Isen – Im Sollacher Forst wird ein Waldspielplatz entstehen. Der Gemeinderat hat das Projekt des Vereins Isenwerk mehrheitlich genehmigt. Fünf Räte stimmten nach ausführlicher Diskussion gegen den Spielplatz.

Wie berichtet, will der Verein das Projekt über Spenden und Zuschüsse finanzieren. Die bauliche Umsetzung soll durch ehrenamtliche Leistungen sowie durch die Kooperation mit einer ansässigen Firma für Landschaftsbau und der FOS/BOS in Erding erfolgen. Außen vor ist bei der Herstellung des Spielplatzes die Kommune, sie wird lediglich für den Unterhalt verantwortlich sein.

Isenwerk-Architekt Udo Rieger stellte in der Sitzung das Detailkonzept vor. Der Turm, der in der Ideenskizze enthalten war, ist gestrichen worden. Auch von einem Dirtpark für Biker habe man „auf Bitten verschiedener Institutionen“ Abstand genommen.

Im südlichen Teil der 2000 Quadratmeter großen Fläche soll ein möglichst naturnaher Pfad angelegt werden, der zu Spielgeräten wie Balancierstämmen, Wackelbrücke und Igelbaum führt.

Im nördlichen Teil soll als Hauptattraktion eine Seilbahn entstehen, die sich zwischen zwei Holzböcken spannen soll. Hier sollen auch Spielgeräte für Kleinkinder untergebracht werden. Auf Sandflächen werde wegen des erhöhten Pflegeaufwands verzichtet, alle Flächen sollen mit Hackschnitzeln bestreut werden.

Zwar beurteilte der Großteil der Gemeinderäte das Projekt positiv und sah vor allem in den fehlenden Entstehungskosten ein großes Plus, doch es gab auch kritische Stimmen. Gemeinderat Martin Jell (Mittbach-Liste) bezweifelte, dass das avisierte Budget von 30 000 Euro ausreichend für den ersten Bauabschnitt sei. „Wenn es teurer und deswegen nicht fertig wird, wird entweder der Spielplatz uninteressant oder man braucht doch einen Zuschuss von der Gemeinde“, so sein Einwand.

„Nicht begeistert“ war Gerhard Aimer-Kollross (SPD) von Lage und Kostenschätzung. „Ich hätte die Aufstellung gern vor der Beschlussfassung gehabt“, monierte er. Auch Erhart Aicher (CSU) sah den geplanten Spielplatz weiterhin kritisch. Ihn stören vor allem das erhöhte Verkehrsaufkommen und die Unterhaltskosten. „Das wird die Gemeinde einiges kosten“, warnte er. Bürgermeisterin Irmgard Hibler konterte, dass eine „tägliche Kontrolle nicht erforderlich“ sei. Mitarbeiter des Bauhofs würden den Waldspielplatz in ihre wöchentliche Kontrolltour aufnehmen, zudem werde die Kommune vom Isenwerk unterstützt.

An den nötigen Fällmaßnahmen störte sich Carina Kellner (CSU). „Die Hälfte der Bäume müsste eh raus“, beruhigte Rieger. Zudem würde ein Teil des Spielplatzes auf einer bereits vorhandenen Rückegasse entstehen. Kellners Hinweis zur Gerätesicherheit, beantwortete der Architekt, dass nur zertifizierte Spielgeräte wie die Seilbahn zugekauft und die übrigen Geräte geprüft würden.

Grundsätzlich gegen einen Waldspielplatz sprach sich Josef Keilhacker (CSU) aus. Neben der Entfernung zum Ort – „da wird sicher keiner zu Fuß hingehen und kein Kind hinradeln“ – kritisierte er, dass die Bedenken sowohl von Hannes Gmeiner als auch vom Ortsverschönerungsverein (siehe Kasten) nicht „besser angehört wurden. Wieso ist das Thema Umwelt- und Naturschutz eigentlich nur ein Thema für Landwirte?“, fragte er.

„Wir haben die Ausführungen sehr intensiv behandelt“, widersprach Rieger. „Der Sollacher Forst ist ein Nutzwald“, die Planung sei angepasst und auf Bedenken Rücksicht genommen worden. Und auch die Untere Naturschutzbehörde habe keinerlei Einwände gegen das Projekt. „Wir verändern den Nutzwald so, dass er pädagogisch wertvoll ist“, sagte er. Eine detaillierte Kostenaufstellung sei an das Isenwerk nicht herangetragen worden, könne aber zeitnah nachgeliefert werden.

Der Vorschlag von Michael Feuerer (CSU), mit dem Bau erst zu starten, wenn die Finanzierung für eine Mindestausstattung steht, nahm der Gemeinderat in den Beschluss auf. „Sollte das Mindestbudget von 30 000 Euro nicht zustande kommen, behält sich der Gemeinderat vor, der Realisierung des Projekts nicht zuzustimmen“, beschloss das Gremium.

Das Isenwerk wird sich jetzt ans Spendensammeln machen. „Natürlich werden wir für die ganze Sache nicht mit 30 000 Euro auskommen“, räumte Rieger ein. Für den ersten Bauabschnitt werde das Geld allerdings reichen – auch wegen der Zusammenarbeit mit dem Landschaftsbaubetrieb, die auf der Fläche eine Lehrbaustelle errichten wolle, und der FOS/BOS, die die Sitzgelegenheiten schaffen werde. „Wir werden der Gemeinde keinen unfertigen Spielplatz geben“, versprach Rieger. Das Projekt soll mit dem Fällen der Bäume voraussichtlich im Januar/Februar beginnen.

VON ANNE HUBER

Verschönerungsverein hat große Bedenken Die Liste der Bedenken, die der OVV gegen den Waldspielplatz hat, ist lang. Und diese Einwände seien „in keiner Weise in der aktuellen Planung berücksichtigt“ worden, sagte Vizevorsitzende Beate Liedgens im Gespräch mit unserer Zeitung. So habe man darauf hingewiesen, „dass sich in unmittelbarer Nähe zum geplanten Spielplatz ein wichtiges Vorkommen an Gelbbauchunken befindet“. Dieses Amphibien-Habitat sieht Liedgens gefährdet. „Beispiele zeigen, dass der Waldboden im Umkreis von 100 Metern um solche Spielplätze unwiederbringlich kaputt ist.“ Auch müssten nicht nur schwache Nadelbäume, sondern auch Buchen gefällt werden. Der Spielplatz generiere zudem ein höheres Verkehrsaufkommen und ein Müllproblem. „Wir klauben bereits jetzt enorme Mengen Müll im Sollacher Forst auf.“ Sorgen bereiten außerdem die fehlende Toilette, die gestiegene Waldbrandbrandgefahr und möglicher Vandalismus. Liedgens monierte auch die ungeklärte Haftungsfrage. „Die Gemeinde wird ihre Entscheidung bitter bereuen“, meint sie. „Das bleibt ein halbfertiges Projekt, das schnell uninteressant wird und vor sich hin gammelt.“ (ANNE HUBER)

