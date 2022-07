Ein Regenbogen und wertvolle Dinge für den Ruhestand der Kindergarten-Chefin

Auf ihrem eigenen Thron verfolgte die langjährige Leiterin Isolde Mittermaier die Einlagen zum Abschied. © privat

Das Kinderhaus Isen verabschiedet nach 23 Jahren die Leiterin Isolde Mittermaier. Auch Erzieherin Heidi Schönauer geht.

Isen – Im Kinderhaus Isen konnte wieder ein Sommerfest gefeiert werden. Die Familien der Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder folgten der Einladung zahlreich. Die Kinder liefen zum Lied „An Tagen wie diesen“ in den geschmückten Garten ein. Das war nicht zufällig gewählt, wie der Elternbeirat mitteilt: An diesem Tag stand neben vier Team-Mitgliedern, die in Rente, zurück zum Studium oder ans andere Ende von Deutschland gehen, auch die Verabschiedung von Isolde Mittermaier nach 23 Jahren Kinderhausleitung an.

Als Ehrenplatz war ein Thron vorbereitet, von dem aus sie das Programm verfolgen konnte. Die Kleinsten der drei Krippengruppen starteten mit einem Bewegungslied und winkten ihr fröhlich zu. Es folgten die Kindergartenkinder, unterstützt von den Hortkindern, mit dem Lied „Ich schenk Dir einen Regenbogen“. Hier wurden ein Regenbogen, eine riesige Wolke, bunte Steine und Seifenblasen verschenkt. Die Vorschulkinder hatten mit ihren Erziehern ein selbst getextetes Lied eingeübt: „Ich habe eine Frau gesehen, die wollte nun in Rente gehen“. Ein bunter Koffer wurde Strophe für Strophe mit wertvollen und nützlichen Dingen für die Rente gefüllt.

Neben diesen Lied- und Tanzeinlagen wurden auch kreative Geschenke überreicht. Von der Hortgruppe kam ein wahres Kunstwerk: Alle Kinder hatten einen persönlichen Gruß auf eine Postkarte gemalt oder geschrieben – an bunten Luftballons hängend, wurden diese vom Elternbeirat an Mittermaier übergeben.

Ein weiterer Höhepunkt war das selbst gedichtete Lied des Teams: Zum Instrumentalstück „Stern des Südens“ wurden die vergangenen 23 Jahre im Leben der Kinderhausleiterin beschrieben.

Erzieherin Heidi Schönauer war zwölf Jahre im Haus. Sie wurde mit einem liebevoll gebastelten Buch von „ihren“ Krippenkindern in die Rente entlassen. Als „Finale“ überreichten rund 120 Kinder Blumen an die zwei künftigen Rentnerinnen und wünschten ihnen eine wunderbare Zeit.

Danach kam das Spielen nicht zu kurz, es gab Vorstellungen des hauseigenen Kasperl-Theaters, die Kinder konnten Freundschaftsbänder knüpfen oder sich schminken lassen. Für Speis und Trank sorgten die Eltern, der Erlös kommt den Kindern in Form einer Neuanschaffung zugute. „Es war ein wunderschönes Fest“, lautete am Ende das Resümee.