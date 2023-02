„Mit Ihnen ist das Feiern gekommen“: Empfang für Pfarrer Kriechbaumer

Sichtlich Spaß hatte Pfarrer Josef Kriechbaumer bei seiner Geburtstagsfeier. © Anne Huber

Bei einem Geburtstagsempfang feierten die Isener und Lengdorfer ihren Pfarrer Josef Kriechbaumer.

Isen – Eigentlich sollte vor einem Jahr der 65. Geburtstag von Pfarrer Josef Kriechbaumer groß gefeiert werden. Weil da aber noch die Pandemie den Alltag bestimmte, war ein Geburtstagsfest der Pfarrverbände Isen-Pemmering und Lengdorf-Watzling nicht möglich. Stattdessen konnten die Gäste dem beliebten Seelsorger jetzt zum 66. Geburtstag gratulieren.

In seiner humorvollen Ansprache arbeitete der Vorsitzende des Lengdorfer Pfarrgemeinderates, Josef Neumeier, die besonderen Eigenschaften Kriechbaumers heraus: „Mit Ihnen ist das Feiern in die Pfarrgemeinde gekommen.“ Selbst „eine komische Pandemie“ habe den Pfarrer vom Feiern nicht abhalten können.

Auch mit Kriechbaumers Leidenschaft für „kurze und lange Reisen, mit und ohne Pfarrverband“ habe man kein Problem. „Sie kommen ja wieder“, sagte Neumeier. Warum das so ist, wusste Neumeier ebenfalls. „Sie haben’s so gut bei uns, wir machen alles, was Sie mögen.“ Dem Pfarrer riet er zu moderatem Spazierengehen und Radfahren, damit er den Pfarreien noch lange erhalten bleibe.

An die schönen Jahre der Zusammenarbeit erinnerte Isens Bürgermeisterin Irmgard Hibler, die lange Zeit Vorsitzende des Pfarrgemeinderats war. Sie wünschte dem Seelsorger „viel Kraft für die Bereiche in Ihrem Amt, die nicht so leicht sind“. Eine Überraschung bot das Rahmenprogramm. Zwar bot der Geburtstag die Steilvorlage zu Udo Jürgens’ Lied „Mit 66 Jahren“, bis Kirchen-, Gospel und Kinderchor es gemeinsam vortragen konnten, dauerte es allerdings.

Erst mussten nämlich Sänger mit falschen Liedern von der Bühne vertrieben werden. Walter Hartong, der selbst als Udo Lindenberg mit dem „Sonderzug nach Isen“ auftrat, hatte sich die Handlung ausgedacht. Dabei mimten Kirchenmusiker Lorenz Gömbi, die Sänger und das Rauswerfer-Team Neumeier, Bathasar Nußrainer und Hans Schrimpf die Pannen so überzeugend, dass das Geburtstagskind ins Zweifeln geriet. „Ich hab kurz gedacht, dass wirklich etwas schief läuft“, so Kriechbaumer.

Eine Spende an die KDBH-Station Erding wünschte sich der Pfarrer statt Geschenke. Die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer unterstützen Familien in Not bei der Haushalts- und Betriebsführung. Trotzdem gab es noch ein persönliches Geschenk: Die Ministranten überreichten ein T-Shirt, auf dem sie unterschrieben hatten, und viele Glückwunschkarten.

