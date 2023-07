Experten fürs Schöne und die Umwelt: die Isener Gartler

Viele Ideen haben Katharina und Thomas Hiemer vom neuen Vorstand des OVV Isen. © Anne Huber

Der neue Vorstand des Otsverschönerungs- und Gartenbauvereins Isen hat viel vor. Ziele sind eine Verjüngungskur und ein Lager.

Isen – Vor gut drei Monaten stand der Ortsverschönerungs- und Gartenbauverein (OVV) Isen knapp vor seiner Auflösung. Doch der mit über 500 Mitgliedern zweitgrößte Verein hat nicht nur einen neuen Vorstand gefunden, es wurden auch schon neue Ideen entwickelt und umgesetzt. So wurden an den Bushaltestellen inzwischen selbstgebastelte Kippenboxen angebracht, in der die Zigarettenstummel umweltschonend entsorgt werden können.

Wir wollten von Vorsitzendem Thomas Hiemer und Schriftführerin Katharina Freudenthal wissen, was beim OVV bleibt und was neu wird. Vorab eine Bitte von Thomas Hiemer: Der OVV sucht dringend ein Lager, wo Unterlagen und Gerätschaften untergebracht werden können. Wer etwas anbieten hat, möge sich beim Vorstand melden.

Pauschal gefragt, was bleibt, was wird anderes?

Freudenthal: Wir werden weiterhin die Gartler bedienen. Also Kurse und Vorträge anbieten, beispielsweise zur Balkonbepflanzung oder zu Bienen. Ich persönlich finde ja auch vertikales Gärtnern sehr interessant. Bleiben wird auch der Gartlermarkt. Hiemer: Auch so bewährte Dinge wie den Obstbaumschnitt werden wir beibehalten. Allerdings soll es dabei auch um alte Bäume, also den Erhaltungsschnitt gehen. Für den nächsten Gartlermarkt suchen wir übrigens noch Leute, die mitmachen wollen. Also Direktvermarkter oder Handwerker, die etwas anbieten wollen, was zu Gärten passt. Geändert hat sich vor allem die Kommunikation mit den Mitgliedern.

Seit Kurzem verschicken Sie ja eine Art Newsletter an die Mitglieder. Wie ist die Resonanz?

Freudenthal: Ich bekomme ein überwiegend positives Feedback. Von der Sprache her bin ich im Newsletter bei den älteren Leuten.

Viele Vereine haben Nachwuchsprobleme. Gehört der OVV dazu?

Freudenthal: Ja, die Altersstruktur ist ein Problem. Wir werden versuchen, mit attraktiven Angeboten, ältere Mitglieder zu halten und jüngere Mitglieder zu gewinnen. Hiemer: Wobei bei der Kommunikation eine Hürde ist, dass die Generation 65 plus ja nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse hat. Aber, um auf die Altersstruktur zurückzukommen, wir könnten jünger werden. Deswegen wollen wir verstärkt auf Social-Media-Kanäle setzen. Es ist klar, dass wir auch bei Instagram posten müssen, um einen Teil der Leute zu erreichen.

Aber der Kontakt mit den Mitgliedern soll nicht ausschließlich über E-Mail oder soziale Netzwerke geschehen?

Freudenthal: Nein, selbstverständlich nicht. In der Pipeline hab ich zum Beispiel die Gratulation zu den Geburtstagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von der Kindergruppe gestaltete und persönlich formulierte Karten an die Jubilare verschicken. Hiemer: Der alte Vorstand war ultra gut vernetzt und hat die Mitglieder an den Geburtstagen besucht. Wir können das nicht leisten und sind deshalb am Überlegen, wie wir das anders umsetzen können.

Der OVV hat sich immer auch für die Umwelt eingesetzt. Wie hält es der neue Vorstand damit?

Freudenthal: Es ist klar, dass der OVV nicht nur schön schmückt, sondern auch an Umweltthemen interessiert ist. Hiemer: Ich denke auch, dass es hier eine Kontinuität gibt. Ich hatte mir beispielsweise spaßeshalber überlegt, einen Negativpreis für Schottergärten zu vergeben. Aber im Ernst, das wird eines der Themen sein, bei dem wir konsequent auf Beratung setzen, um die Nachteile zu zeigen und geeignete Alternativvorschläge zu machen. Freudentahl: Der OVV soll ein Ort sein, wo man etwas lernen kann. Sei es zu Gartler- oder zu Umweltthemen.

Was steht noch auf dem Plan?

Hiemer: Zum Beispiel eine Freischachfläche vor dem ehemaligen Marktcafé. Und ein Heckenlehrpfad am Rentnerweg. Freudenthal: Wir haben uns auch überlegt, weitere Blühflächen anzulegen und die grauen Strom- und Glasfaserkästen zu bemalen. Aber das muss noch geklärt werden.

Wie steht der OVV zum geplanten Waldspielplatz des Isenwerks?Der alte Vorstand hat den Platz ja vehement abgelehnt.

Hiemer: Ich sehe das nicht zu verbissen. Das sind Leute, die Ideen haben und viel Energie reinstecken. Über die Platzwahl selbst kann man allerdings tatsächlich geteilter Ansicht sein.

Sie setzen also auf Kooperation mit dem Isenwerk?

Hiemer: Wir setzen auf Kooperation mit allen, bei dem wir sagen können, das ist wichtig für unseren Ort, das unterstützen wir. Was wichtig ist, da haben wir kein Monopol drauf.