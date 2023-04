Rupert Fruth - der Hüter der Isener Geschichte

Nur Rupert Fruth kennt sich hier aus: Das frühere Sattler-Archiv und seine eigenen Funde lagern bei ihm zuhause, bis das Gemeindearchiv im Bürgerhaus fertig ist. Auch der Übernahmevertrag vom 30. Mai 1804 zwischen dem Isener Stift und Wolfgang Litzlbeck über die spätere Metzgerei Oberpriller gehört zu den Exponaten seiner Sammlung. © Huber

Der Rupert Fruth jagt historische Schätze seiner Heimatgemeinde Isen und lagert sie zuhause ein. Seine Sammlung wartet auf die Inbetriebnahme des geplanten Gemeindearchivs.

Isen – Rupert Fruth freut sich auf das neue Archiv, das im geplanten Isener Bürgerhaus am St.Zeno-Platz entstehen soll. Wenn die neuen Räume irgendwann bezugsfertig sind, muss der Heimatforscher nämlich nicht mehr die Einliegerwohnung in seinem Privathaus als Zwischenlager für die zahlreichen Dokumente benutzen, die er in 25 Jahren gesammelt hat.

In der geräumigen Einzimmerwohnung ist jeder Winkel mit Aktenschränken und Archivboxen vollgestellt, sogar Küchenherd und Badewanne dienen als Ablagefläche für Dokumente und Fotografien. Vor rund fünf Jahren musste das private „Sattler-Archiv“, das bis zu einem Wasserrohrbruch in der gleichnamigen Bäckerei eingelagert war, in Fruths Privathaus umziehen.

Deswegen hat er nicht nur die Sammlung von Sterbebildern, die Stromablesebücher des Isener Elektrizitätswerks Mittermaier oder die Pläne des früheren Baugeschäfts Rappold bei sich lagern. Auch Fotos aus der Zeit der amerikanischen Besatzung sind seit Kurzem im Archivschrank „Isen von A bis Z“.

Das Interesse an der Heimatgeschichte entwickelte Fruth, als er in den 80er Jahren gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Heimatkenner Max Stein im bayerischen Staatsarchiv für die Chronik über die Isener Feuerschützen recherchierte. Dabei erfuhren die beiden von einem Wappenbrief aus dem Jahr 1548, der die Isener Meerjungfrau angezogen zeigt. Der unbekleidete Zustand der Isener Wappenfigur resultierte, so fand Fruth später heraus, aus der künstlerischen Freiheit des Grafikers Otto Hupp, der 1894 das Wappen barbusig gezeichnet hatte und damit die Melusine ausgezogen hatte. Dadurch wurde Zeno Pfest, der Gründer des Isener Heimatmuseums, auf Fruth aufmerksam. Mit den Worten „Der kann’s machen“ bestimmte Pfest den jungen Mann gegenüber dem damaligen Bürgermeister Hans-Edmund Lechner zu seinem Nachfolger.

Seit 1982 sammelt Fruth Exponate zur Isener Geschichte, zunächst für das Heimatmuseum, nachdem er sein Ehrenamt als Leiter aufgegeben hatte, für das private Archiv. Damit kein Dokument verloren geht, spricht Fruth mit Hinterbliebenen und bietet ihnen an, den Nachlass zu sichten. „Man muss mit den Leuten sprechen, bevor etwas beim Umbau oder Verkauf weggeschmissen wird“, weiß er. Bei privaten Fotos, die für sein Archiv geeignet sind, fragt er, ob er Kopien machen darf.

Das geplante Archiv im Bürgerhaus ist für ihn die Möglichkeit, endlich Ordnung zu schaffen. „Ich mag es so machen, dass wenn ein Fremder reinkommt, er etwas mit den Sachen anfangen kann“, sagt er. Denn noch weiß nur Fruth selbst, wo er nachschauen muss, wenn er etwas zu Heimatvertriebenen oder zur Brauerei Schnellinger sucht.

Die sei, so erzählt er, ins Geschäft gekommen, weil sie das Dünnbier billiger verkauft hat als andere. Auch mit Bier hat die Anekdote über den Burgrainer Pfarrer zu tun, dessen Schrift in der handgeschriebenen Chronik wegen des frischen Burgrainer Biers immer schräger wurde. Dass der Geistliche in Kurrentschrift schrieb, ist für Fruth kein Problem, längst hat er sich darin eingelesen.

Seine historischen Recherchen findet Fruth „spannender als jeden Krimi“. Zur Zeit arbeitet er aber selbst an einer Kriminalgeschichte, dem vermeintlichen Mord an dem Isener Stiftsdekan Andreas Göttner im Jahr 1821 durch Pfarrer Johann Hibler. Fruth bearbeitet die Ränke um den Tod Göttners für die Neufassung der Isener Chronik.

Detektivischen Spürsinn braucht er auch für sein Lieblingsprojekt, eine Isener Haus-Chronik. Dazu bedient er sich neben einem Hauskataster auch Quellen wie einer Autobiografie des Malers Ludwig Reisberger. Der hatte als Schafhirt in Isen gelebt, bevor er nach der Ausbildung im Malergeschäft Weinzierl, durch die er in vielen Isener Häusern unterwegs war, Redakteur beim Callwey-Verlag in München wurde.

Derzeit ist Fruth zusammen mit der ehemaligen Pfarrsekretärin Marianne Bauer dabei, das Pfarrarchiv zu ordnen. Jeden Mittwoch sind die beiden auf dem Dachboden des Pfarrhauses damit beschäftigt, Dokumente zu archivieren. Dort hat er auch eine orientalisch-oberbayerische Krippe entdeckt, die früher im Pfarrhaus stand. Weil Fruth auch geschickter Hobbyhandwerker ist, steht auch sie jetzt auf seiner To-Do-Liste.