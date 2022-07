Schule spendet 9420 Euro

Von: Hans Moritz

Den symbolischen Scheck überreichten Diana Ober, Tanja Fellermaier (Elternbeirat), Schülersprecher Anton Reich, Schulleiter Michael Oberhofer sowie Simon Postel, Milena Heindl, Florian Spirkel, Sarah Dallinger und Udo Schillinger vom Organisationsteam der Grund- und Mittelschule an Redaktionsleiter Hans Moritz (v. l.). © Lonnie Avemark

Ein sensationelles Ergebnis hat der Sponsorenlauf an der Grund- und Mittelschule Isen erbracht: 12 560 Euro an Spenden gingen ein.

Isen - Den größten Anteil, 9420 Euro, spendet die Schulfamilie an Licht in die Herzen, das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Ein Viertel fließt in die Schulsozialarbeit in Isen.



Schulleiter Michael Oberhofer berichtete, dass die 350 Mädchen und Buben 4560 Runden gelaufen seien, was unglaublichen 1600 Kilometern entspricht. Eltern und Sponsoren hatten vorab erklärt, wie viel Geld sie pro Runde zahlen. „Einige waren sehr verdutzt, wie viel ihre Kinder dann gelaufen sind“, sagte der Rektor bei der Übergabe schmunzelnd. Der Beste habe den Sportplatz gleich 26 Mal umrundet.



Zu dem tollen Ergebnis haben laut Oberhofer auch Großsponsoren beigetragen. „Und es haben auch Eltern gespendet, deren Kinder an dem Tag gar nicht da waren“, freut sich der Rektor.



Für die Heimatzeitung nahm Redaktionsleiter Hans Moritz den symbolischen Scheck entgegen. „Das ist eine der höchsten Einzelspenden, die wir seit der Gründung des Leserhilfswerks 2007 erhalten haben“, teilte er erfreut mit. Was die Summe noch wertvoller mache: „Den Betrag haben Kinder erlaufen, um damit Not im Landkreis Erding zu lindern.“ Das sei „wirklich toll“. red