1600 Kilometer für den guten Zweck: Isener Schüler laufen für „Licht in die Herzen“

Nicht zu stoppen waren viele Mädchen und Buben beim Spendenlauf an der Isener Schule. © Anne Huber

Beim Spendenlauf an der Grund- und Mittelschule Isen drehten die Kinder Runde um Runde für das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ und die Schulsozialarbeit.

Isen – Tüchtig ins Zeug gelegt haben sich die Schüler der Grund- und Mittelschule Isen beim Spendenlauf. Stolze 4562 Runden, jeweils 350 Meter lang, und damit insgesamt knapp 1600 Kilometer sind die Schüler für den guten Zweck gelaufen. Bei rund 350 teilnehmenden Schülern hat damit jeder Läufer durchschnittlich 17 Runden oder sechs Kilometer zurückgelegt. Vor dem Lauf hatten sich die Kinder Sponsoren gesucht, die versprachen, einen individuellen Betrag pro gelaufener Runde zu spenden.

„Einen Zwickel pro Runde“, will der Vater eines Erstklässlers spendieren, eine Mutter hat sogar fünf Euro für jede Runde in Aussicht gestellt, die ihre Tochter zurücklegt. Zwei Drittel des Spendenerlöses kommt dem Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger „Licht in die Herzen“ zugute, ein Drittel bleibt für die Schulsozialarbeit an der Schule, um damit Schüler aus finanzschwachen Familien zu unterstützen. „Schaut’s, dass ihr raushaut, was ihr könnt“, animierte Schulleiter Michael Oberhofer die Erst- und Zweitklässler, die als erste von vier Durchläufen an den Start gingen.

„Man kann aber auch Runden gehen, ihr müsst nicht immer laufen“, schränkte er nach kurzer Zeit ein. Denn angefeuert von den Schülern der dritten und vierten Klassen sowie zahlreichen Eltern zeigten die Kinder enormen Ehrgeiz. Die Gesamtanzahl der Runden hat auch die Schulleitung überrascht. Vorbereitet und durchgeführt wurde der Lauf von den Schülern der achten Klassen sowie den Lehrern Sarah Dallinger, Milena Heindl, Simon Postel und Udo Schullinger. Nach jeder Runde ging es zu den Streckenposten, die auf den Armbändern der Läufer die zurückgelegte Runde mit einem Strich markierten. Danach wurden die Armbänder klassenweise eingesammelt und die Runden addiert. Mit Pokalen wurde pro Jahrgangsstufe die laufstärkste Klasse ausgezeichnet. Die Klasse, die absolut die meisten Runden gelaufen ist, bekam den Hauptpokal.

Mir dabei war auch der Elternbeirat, der für die Verpflegung der hungrigen und durstigen Läufer sorgte. Glück gehabt hat die Schule mit dem Wetter. Bei nicht zu hohen Temperaturen ließen sich sportliches und soziales Engagement ideal verbinden. Das Spendenergebnis wird laut Schulleiter Oberhofer erst etwas später feststehen.