Teure Pläne in Isen: Wird das Bürgerhaus auf Eis gelegt?

Viele Hoffnungen ruhen auf diesem Gebäude. Am St.-Zeno-Platz in Isen ist ein Bürgerhaus mit Gemeindearchiv geplant. © Anne Huber

1,2 Millionen Euro kommunaler Eigenanteil: Die Sanierung des Gebäudes am St.-Zeno-Platz ist teuer. Der Marktrat Isen plant eine Klausur zu diesem Thema.

Isen – Was wird aus dem geplanten Bürgerhaus am St. Zeno-Platz? Diese Frage stellte sich den Isener Marktgemeinderäten nicht zuletzt angesichts eines gemeindlichen Eigenanteils von rund 1,2 Millionen Euro. Das Gremium will das Thema in einer Klausurtagung nach der Sommerpause diskutieren. Dabei wird es vor allem darum gehen, in welchem Umfang sich die Sanierung des historischen Gebäudes am St. Zeno-Platz 3 angesichts klammer Gemeindekasse und steigender Baukosten realisieren lässt – oder ob das Projekt auf Eis gelegt werden muss.

Denn die vom Gemeinderat beschlossene Variante, die einen Vollausbau des Gebäudes über alle Stockwerke, ein neues Satteldach sowie einen Anbau vorsieht, bedeutet nach aktuellem Sachstand einen Eigenanteil in Höhe von rund 1,23 Millionen Euro. Ursprünglich hatte man mit 996 000 Euro gerechnet.

Sven Grossmann vom Büro Krug Grossmann Architekten stellte dem Marktrat den Planungsstand vor. Den hohen Eigenanteil führt er auf die allgemeine Kostensteigerung, für die ein Puffer von 20 Prozent vorgesehen ist, die Notwendigkeit aufwendiger Voruntersuchungen und die Schadstoffsanierung des Asbestzementdaches zurück.

Dazu komme, dass nicht für alle Kosten der Fördersatz von 80 Prozent greife. Die Planer hatten allerdings mit voller Bezuschussung gerechnet. So fielen nur 20 Prozent der Honorare unter den Fördersatz von 80 Prozent. „Das war uns vom Grundsatz her bekannt, aber erst mit den jetzt vorliegenden konkreten Zahlen konnte der exakte Eigenanteil beziffert werden“, sagte dazu Verwaltungsleiterin Christine Pettinger auf Nachfrage. Effektiv liege der Fördersatz daher knapp unter 67 Prozent, gerechnet habe man mit insgesamt 72 Prozent.

Um das gesamte Gebäude nutzen und den gewählten Vollausbau realisieren zu können, schlug Grossmann in der Sitzung vor, Eigenleistungen vom kommunalen Bauhof erbringen zu lassen. Hierfür sah Geschäftsstellenleiterin Pettinger eher schwarz. „Bei möglichen Leistungen wird es sich nur um kleinere Arbeiten handeln können“, sagte sie.

Ob es neben den zugesagten Mitteln von der Förderinitiative „Innen Statt Außen“ und der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) weitere Möglichkeiten gibt, an Mittel zu kommen, werde die Verwaltung mit der Regierung beraten. „Verwaltung und Gemeinderat brauchen Zeit, um zu eruieren, ob es eine Lösung gibt, ohne das Projekt auf Eis zu legen“, erklärte Pettinger.

Dass sich die Gemeinderäte den Vollausbau des Gebäudes wünschen, machte die Diskussion klar. Wirtschaftlich wenig sinnvoll beurteilten die Räte lediglich den Anbau. „Wenn man etwas macht, dann den gesamten Ausbau“, lautete die Meinung von Martin Jell (Mittbach-Liste).

„Ich sehe das Dilemma, dass es noch teurer wird, wenn wir in fünf Jahren anfangen“, ergänzte Gerhard Aimer-Kollross (SPD). Weniger pessimistisch sah Hans Angermaier (Mittbach-Liste) die Preisentwicklung im Baugewerbe. „Es könnte auch sein, dass wir bei 20 Prozent unter der Kostenschätzung landen“, meinte er.

Wie Franz Gutsche vom Bauamt erklärte, sei mit der vom Büro Krug Grossmann vorgelegten Planung die Leistungsphase 3 abgeschlossen und die Voraussetzung geschaffen, ins Baugenehmigungsverfahren zu gehen. 170 000 Euro haben Gutachten, Untersuchungen und Honorare die Gemeinde bereits gekostet. „Selbst wenn wirklich entschieden werden müsste, dass das Projekt auf Eis gelegt werden muss, wären diese Kosten dadurch nicht verloren“, so Pettinger.