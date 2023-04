Isener Autor: Nach sechs Romanen jetzt ein Reiseführer

Der Autor Leonhard F. Seidl ist in Isen aufgewachsen. © privat

Der Isener Autor Leonhard F. Seidl wagt sich auf neues Terrain. Der 46-Jährige hat nach sechs Romanen nun ein Reisebuch geschrieben - über die Frankenhöhe.

Isen – „111 Orte in der Frankenhöhe, die man gesehen haben muss“ – so heißt das neueste Werk des Schriftstellers Leonhard F. Seidl, der in Isen aufgewachsen ist. Sechs Romane hat er schon geschrieben, darunter die Lokalkrimis „Genagelt“ und „Fronten“, die im Landkreis Erding spielen. Nun ist der 46-Jährige unter die Reisebuch-Autoren gegangen.

Wie kommt man als Isener dazu, Tipps zur Frankenhöhe zu geben?

Leonhard F. Seidl: 2020 habe ich das Literatur-Stipendium des Mittelalterlichen Kriminalmuseums zugesprochen bekommen, anlässlich dessen 111-jährigen Bestehens. Damals habe ich in der Gipsmühle im Taubertal gelebt und wurde in der evangelischen Bildungsstätte Wildbad mit Gaumenfreuden verwöhnt. Zu dieser Zeit habe ich natürlich die Gegend zu Fuß und mit dem Fahrrad erkundet und diese einzigartige, vielseitige Landschaft lieben gelernt.

Verdient man mit Reiseliteratur besser?

(lacht) Ich werde demnächst vermutlich Millionär sein und keine 50-Stunden-Woche mehr haben, sondern das Klischee des Künstlers pflegen, der in den Tag hinein lebt. Nein, im Ernst: Natürlich hoffe ich, dass sich das Buch gut verkauft. Und da doch zahlreiche Orte in Rothenburg ob der Tauber darin zu finden sind, dem Ziel von tausenden Touristinnen und Touristen weltweit, liegt das doch im Bereich des Möglichen.

Sie sind in verschiedenen Genres unterwegs. Warum?

Unterschiedliche Gattungen halten den Geist lebendig und flexibel. Dazu kommen in meinem Fall die Stipendien, die mich in verschiedene Nationalparks in Deutschland, aber auch in Österreich und Tschechien verschlagen haben. Und da für mich in der Wildnis und den Bergen unterwegs zu sein existenziell ist, bot es sich an, auch darüber zu schreiben.

Welche Gattung ist Ihnen am liebsten?

Das ist schwer für mich zu sagen. Natürlich schreibe ich gerne Romane, in denen die Historie einer Gegend eine Melange eingeht mit meiner Fantasie, wie in meinem letzten Kriminalroman „Vom Untergang“, der ja vor 100 Jahren in Isen spielt. Aber auch die 111 Orte zu schreiben, bereitete mir eine große Freude, da ich bis zu einem bestimmten Grad ebenfalls literarisch arbeiten konnte. So sind Gedichte von Rilke eingeflossen, Zitate des ersten amtlichen Bayerischen Naturschützers Otto Kraus und natürlich auch historische Schmankerl, wie der irrtümliche Mord eines Hausmetzgers an einem anderen Metzger, wovon heute noch das Sühnekreuz zeugt.

Schreiben Sie dann bald auch 111 Orte im Isen-, Sempt- oder Vilstal?

Warum nicht?

Welche Projekte haben Sie aktuell am Start?

Ich bin aktiv als Vorsitzender des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Regionalgruppe Mittelfranken, organisiere Lesungen und moderiere. Außerdem engagiere ich mich im PEN-Zentrum Deutschland für verfolgte Kolleginnen und Kollegen weltweit, die nicht das Glück haben, in Frieden und ohne Zensur schreiben zu können. Und natürlich arbeiten in mir neue Romanstoffe. Aber das wird noch nicht verraten.