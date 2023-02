Isener Carsharing am Start

Bitte einsteigen beim Carsharing in Isen. Rathaus-Geschäftsleiterin Christine Pettinger, Thomas Naumann und Alois Neumeier (beide Carsharing-Verein), Bürgermeisterin Irmgard Hibler sowie Tobias List (Carsharing-Verein, v. l.) stellten den Fiat vor. © anne Huber

Wer dem Verein bis 15. Februar beitritt, profitiert von Ermäßigungen. Sechs Familien sind schon dabei.

Isen – Der Startschuss für Carsharing in Isen ist schneller gefallen als erwartet: Tobias List, Thomas Naumann und Alois Neumeier, Vorsitzende des Erdinger Carsharing-Vereins, gaben am Dienstag das Fahrzeug für die in wenigen Tagen startende Nutzung frei. Schnell sein heißt es jetzt auch für die Interessenten des Isener Carsharings: Wer bis Mittwoch, 15. Februar, Mitglied wird, der zahlt nicht nur die ermäßigte Aufnahmegebühr in Höhe von 20 statt der regulären 50 Euro, sondern ist auch für die ersten drei Monate vom Mitgliedsbeitrag befreit.

Doch die Vorsitzenden hatten noch weitere Schmankerl dabei, als sie in Isen einen Fiat 500 L als neuestes Carsharing-Fahrzeug des Vereins präsentierten. „Alle Isener Mitglieder können auch die fünf Fahrzeuge in Erding nutzen“, erklärte List. Und weil darunter ein Citroen Berlingo 7-Sitzer mit Anhängerkupplung ist, lassen sich Familienausflüge und kleinere Umzüge problemlos umsetzen. „Auch begleitetes Fahren für Anfänger ist mit dem Isener Fahrzeug möglich“, berichteten die Vorsitzenden.

„Die Resonanz in Isen war deutlich mehr als erwartet“, sagte List über die sechs Haushalte mit insgesamt elf fahrberechtigten Mitgliedern, die bereits den Mitgliedsantrag unterschrieben haben. „Weitere drei bis vier Interessenten sind in der Warteschleife.“

Unter den den neuen und potenziellen Mitglieder seien vor allem Familien, die ein bis zwei Fahrzeuge besitzen, und das Angebot entweder zusätzlich nutzen oder sich anschauen wollten, ob der Zweitwagen entbehrlich ist. „Das ist genau die Zielgruppe, die wir ansprechen wollten“, freute sich Bürgermeisterin Irmgard Hibler beim Pressetermin im Rathaus. Komplett auf ein Auto zu verzichten, lasse sich in Isen nur sehr schwer realisieren. Das Carsharing biete aber die Möglichkeit, ein Zweit- oder Drittfahrzeug abzuschaffen, meinte die Bürgermeisterin.

Wer sich entschließt, Mitglied zu werden, bekommt vom Verein einen Link zu einer App, mit der sich das Fahrzeug buchen sowie auf- und abschließen lässt. Im Handschuhfach befindet sich der Fahrzeugschlüssel, der auch zum Auf - und Abschließen des Fahrzeugs bei Zwischenstopps benutzt wird. Am Anfang des folgenden Monats bekommt man die Rechnung als E-Mail, in der Nutzungszeit und gefahrene Kilometer aufgelistet sind.

Außer den Mitgliedsbeiträgen und den Nutzungsgebühren, die höchstens 1,60 Euro für die Stunde und 35 Cent pro gefahrenem Kilometer betragen, fallen keine weiteren Kosten an: Benzin und Versicherung sind in diesem Preis enthalten.

Sollte der Tank bei Fahrtbeginn nur noch zu einem Drittel gefüllt sein, kann mit einer Tankkarte getankt werden. In Isen ist das an der Raiffeisen-Tankstelle möglich, ansonsten an allen Agip-, Aral-, BP-, Eni- und OMV-Tankstellen. Um die Wartung, einschließlich Reifendruck, Öl und Wasser, kümmert sich das Autohaus Spielberger. Ist das Auto sehr schmutzig, kann es auf Vereinskosten von den Mitgliedern gereinigt werden. Ansonsten gelte: „Man sollte das Auto nur so hinstellen, wie man es vorfinden will.“

Die Fahrzeugeinweisung übernimmt vor der ersten Fahrt einer der örtlichen Fahrzeugwarte. Wer Informationen aus erster Hand wünscht, kann sich unter vorstand@carsharing-erding.de direkt an den Verein wenden. Am Sonntag, 15. März, werden die Vorsitzenden außerdem Fahrzeug und Konzept beim Frühlingsfest des Isener Bauernmarktes persönlich vorstellen.

ANNE HUBER