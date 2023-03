Isener CSU-Frust über Landes- und Bundespolitik

Von: Timo Aichele

Bewährter Vorstand (v. l.): Florian Nußrainer, Michael Feuerer, Erhard Aicher, Robert Neugebauer, Martin Kürzeder und Alex Prinzhorn. © Anne Huber

20 Parteiaustritte hat die Isener CSU in den vergangenen Jahren zu verzeichnen gehabt. Ortsvorsitzender Michael Feuerer sieht die Gründe in den oberen politischen Ebenen.

Isen – Bei der CSU Isen setzt man auf den bewährten Vorstand: Bei den Wahlen wurden neben Vorsitzendem Michael Feuerer auch sämtliche Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. In seinem Rechenschaftsbericht ging Feuerer auf die Mitgliedersituation im Ortsverband ein. Die Gründe für die 20 Parteiaustritte der letzten Jahre hätten allerdings nicht an der Isener CSU gelegen. „Es wurden ausschließlich die Landes- und Bundespolitik oder einzelne Personen genannt“, erklärte der Vorsitzende.

„Es fehlt vielen Leuten zunehmend an Verbindlichkeit und der Bereitschaft, sich festzulegen“, nannte er einen weiteren Grund. „Wundern braucht man sich allerdings nicht, wenn grundsätzliche Richtlinien von einem auf den anderen Tag von der Landespolitik über den Haufen geworfen werden.“

Den Politikern empfahl er, vorher nachzudenken und dann erst die Maßnahmen durchzuführen. Wichtig sei es, vor der Landtagswahl „wieder in positive Schlagzeilen zu kommen“. Denn viele Wähler würden sich erst spontan vor der Wahl entscheiden. Seinen Appell, zur Wahl zu gehen und CSU zu wählen, begründete er mit der Notwendigkeit nach politischer Kontinuität in Bayern. „Uns geht es nicht schlecht in Bayern, gegenüber Berlin sind wir sogar eine Insel der Glückseligen.“

Urgesteine der CSU: Alfons Posch (l.) und Rupert Fruth (r.) ehrte Vorsitzender Michael Feuerer mit Urkunde und Ehrennadel. © Anne Huber

Von der großen Politik kam Feuerer auch auf die Kommunalpolitik zu sprechen. Viel Freude mache ihm sein Amt als Vize-Bürgermeister, den Austausch mit FW-Bürgermeisterin Irmgard Hibler bezeichnete er als sehr gut. Auch im Marktgemeinderat spiele die Parteizugehörigkeit keine Rolle. „Wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber die Zusammenarbeit ist insgesamt gut.“

Trotz steigender Pflichtaufgaben und notwendiger Neuverschuldung werde der Markt Isen die Grundsteuer nicht verdoppeln, wie es Lengdorf vor Kurzem beschlossen hat. Eine solche Maßnahme sei allein wegen der Neubaugebiete und der Kosten für Bauwerber kontraproduktiv. Die hohe Kreisumlage bezeichnete er zwar als Problem, gab aber zu bedenken, dass auch der Landkreis mit höheren Kosten konfrontiert sei. Seine insgesamt positive Bilanz der letzten zwei Jahre bezog Feuerer auch auf die Umsetzung des Wahlprogramms. „Wir sind an vielen Punkten dran, unsere Sachen sind gut dabei.“

Auswirkungen habe Corona auch auf die Arbeit im Ortsverein gehabt, die Veranstaltungen seien schlechter besucht worden. Was dem 78 Mitglieder starken Ortsverband fehle, seien Frauen und junge Menschen. „Die Frauenquote ist bei uns steigerungsfähig“, gab er zu.

Gastredner waren Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger und CSU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Thomas Bauer. Waxenberger, der für den Bezirkstag kandidiert, kritisierte vor allem die möglichen Pläne der Regierung, keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen zu lassen. Aufgabe der CSU müsse es sein, mit diesem „Energiewahnsinn“ Schluss zu machen und dafür zu sorgen, „dass es uns weiter gut geht in Bayern“.

Einen beabsichtigten „Umbau der Gesellschaft“ und „Sozialismus durch die Hintertür“ sah Bauer in der Änderung der Erbschaftssteuer. Und der geplante Umbau des Wahlsystems habe die eigentliche Absicht, „die Leute von der Politik zu entfremden“, meinte er. Gewinner der Änderung seien die FDP und die Grünen, die beide ganz wenige Direktmandate besäßen.

Den Kreishaushalt bezeichnete Bauer als „ausgepresst wie eine Zitrone“. Da die großen Steuerzahler in Erding und Oberding eingebrochen seien, befürchtete er auch für den Haushalt 2024 eine weitere Zurückhaltung bei den Investitionen. Stolz war er auf die Landkreis-Schulen, Bedarf sah er im Klinikum Erding für eine Ertüchtigung des OP-Traktes und einen Neubau der Notfallaufnahme. Bewährt habe sich der Pflegekrisendienst, „den es sonst nirgends in ganz Bayern gibt“. Wichtig seien Förderprogramme, um den Wohnungsbau zu unterstützen. „Der Mangel an Wohnungen birgt großen sozialen Sprengstoff“, konstatierte er.

Der Vorstand: Vorsitzender: Michael Feuerer; Stellvertreter: Erhard Aicher, Martin Kürzeder; Schatzmeister: Florian Nußrainer, Schriftführer: Alexander Prinzhorn; Digitalbeauftragter: Robert Neugebauer; Beisitzer: Martin Angermaier, Franz Banke, Thomas Klement, Valentina Neef, Franz Nußrainer, Franz Stangl, Josef Wolfsbauer.

Ehrungen: 50 Jahre (Ehrennadel mit fünf Sternen): Alfons Posch und Martin Wegmaier; 40 Jahre: Rupert Fruth; 25 Jahre: Richard Potner