Grapscher im ICE

Von: Hans Moritz

Tatort ICE: Eine Frau aus dem Landkreis Erding wurde Opfer einer Sexualstraftag. Dank Bundespolizei ist der Täter bekannt. © Lennart Preiss/dpa

Diese Zugfahrt wird einer 27-Jährigen aus Isen in schlechter Erinnerung bleiben:

Die Frau wurde am Samstagnachmittag Opfer eines sexuellen Übergriffs. Nach Angaben der Bundespolizei war die Isenerin in einem ICE auf dem Weg von Würzburg nach München. Während der Fahrt lief ein Augsburger (21) im Zug immer wieder auf und ab – bis sie der Mann anlächelte und dann mit beiden Händen an ihre Hüfte griff. Ihr Ehemann wandte sich an einen mitreisenden Bundespolizisten. Er übergab den Grapscher in München seinen Kollegen. ham