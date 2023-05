Die Kellnerin mit dem phänomenalem Gedächtnis

Gasthaus Klement in Isen

Zwei Jubiläen stehen im Gasthof Klement in Isen an: Silvia Leiß bedient dort seit fast 30 Jahren, den die Familie Klement vor 60 Jahren übernommen hat.

Isen – Im Frühjahr vor 60 Jahren haben sich Josef und Paula Klement mit dem ehemaligen Gasthof Silbernagl an der Münchner Straße selbstständig gemacht. Nahezu halb so lange bedient Silvia Leiß freundlich und mit immer zugewandtem Lächeln die Gäste in der Isener Traditionswirtschaft. Beide Jubiläen sollen am 15. August gefeiert werden.

Längst ist der Klement mitten in Isens guter Stube eine Institution. Zum guten Ruf trägt nicht nur die Küche von Thomas Klement bei, der den Gasthof vor 16 Jahren zusammen mit Ehefrau Dana übernommen hat. Auch der familiäre Service wird von den Gästen geschätzt. Ältere Stammgäste können sich noch an die Bedienungen Lina Heinrich und Maria Eberl erinnern, die genau wussten, was ihre Gäste tranken und deswegen unaufgefordert Weißbier oder Rotwein einschenkten.

Seit 1994 – und damit nur ein Jahr vor ihrem 30. Jubiläum – gehört an drei Tagen in der Woche Silvia Leiß zum Stammpersonal im Klement. „Wenn sie mal nicht da ist, ist der erste Satz von jedem Stammgast: Wo ist heut’ die Silvia?“, erzählt Wirtin Dana Klement. An ihrer langjährigen Bedienung schätzt sie besonders, dass sich Leiß nicht aus der Ruhe bringen lässt – auch nicht von anspruchsvollen Gästen. Dem Übernachtungsgast mit Weizenunverträglichkeit, der kein rotes Fleisch und keinen Essig mag und auf Nachtschattengewächse empfindlich reagiert, ließ die routinierte Servicekraft vor Kurzem in der Küche einen Extra-Salat mitmarinierter Hühnerbrust, ohne Essig und Tomaten zubereiten.

Auch der nicht übliche Getränkewunsch – ein großes heißes Wasser – stellte kein Problem für Leiß dar. Für Dana und Thomas Klement steht fest, dass sich Leiß mit gleichbleibender Ruhe und Freundlichkeit schon öfter „den Orden als Mitarbeiterin des Abends verdient hat“.

„Stress bei der Arbeit ist etwas, was sie nicht kennt. Sie hat da eine andere Auffassung als wir anderen“, meint Thomas Klement. „Wenn das Team noch kurz zusammensitzt, um vom Stress des Abends runterzukommen, sagt Silvia, ,das war doch lustig heut’, das hat mir Spaß gemacht’“.

Doch die Wirte schätzen an „ihrer Silvia“ nicht nur Freundlichkeit und Stressresistenz: Ihre dienstälteste Bedienung habe zudem ein phänomenales Gedächtnis und komme mit jedem im Team gut zurecht, loben sie. „Das Tolle ist, dass wir uns auch persönlich total gut verstehen. Wir wissen, wenn wir die Silvia dabei haben, kriegen wir alles hin“, beschreibt Dana Klement ihre Mitarbeiterin.

An einige, auch für sie, richtig stressige Tage kann sich Leiß dennoch erinnern. Während der 1250-Jahrfeier, die der Markt Isen 1997 begangen hat, sei das Bier, das eigentlich für das ganze Wochenende geplant gewesen sei, bereits am Samstagvormittag ausgegangen. Am Sonntag – der Koch hatte bereits das Handtuch geworfen und die Küche fluchtartig verlassen – atmete das Personal auf, als es zu regnen begann. „Wir dachten, die Leut’ gehen jetzt heim, aber nur der Biergarten war leer, der Saal dafür voll“, erinnert sie sich.

Zwar besuchten inzwischen immer mehr auswärtige Gäste den Gasthof, ihre Stammgäste können sie aber nicht ganz ersetzen. „Gäste wie der Sanner Ed oder der Neef Volker gehn mir ab“, sagt Leiß. Denn sie erlebt, seit sie mit dem Bedienen begonnen hat, nicht nur den dritten Isener Bürgermeister, sie hat auch von vielen ehemaligen Gästen Abschied nehmen müssen.

„Früher hatten wir an jedem Tag einen Stammtisch. Da ist man zur Arbeit gekommen und der Erste ist schon mit einer dicken Zigarrn dagesessen“, erinnert sie sich. Inzwischen sind die Treffen weniger geworden, trotzdem wird beim Klement noch Stammtisch-Kultur gepflegt, ist der erste Tisch in der urigen Wirtsstube regelmäßig von Gästen besucht, die sich zum Kartenspielen und Ratschen treffen.

Angelernt wurde Leiß von der damaligen Wirtin Paula Klement und von Kollegin Lina Heinrich. Und wie ihre verstorbene Chefin liegt Leiß immer richtig, wenn es abzuschätzen gilt, wie viele Gäste zu Trauermahl oder Veranstaltungen im Saal kommen. Denn obwohl die 58-Jährige aus Hohenlinden stammt, kennt sie ihre Isener. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Silvia von mehr Leuten den Namen kennt als ich, ist groß“, gesteht Thomas Klement. Und so ist es kein Problem für sie, wenn sie beim Kassieren auf den Hinweis „Meim Buam sei Essen bezahl’ ich auch noch“, genau weiß, wer gemeint ist, auch wenn es sich bei den Gästen um mehrere Familien mit dem gleichen Namen handelt.

Was Leiß auf jeden Fall besser kennt als ihr Chef, sind die Hausnamen der Gäste. Die habe sie an den Stammtischen gelernt, wo man sich ausschließlich mit dem überlieferten Namen angesprochen habe, erklärt sie.

Zum Bedienen ist die gelernte Uhrmacherin über ihre Mutter Marianne Ziegltrum gekommen, die ebenfalls beim Klement im Service tätig war. „Es gab immer Wirtschaften, die hie und da jemanden brauchen konnten, da bin ich eingesprungen.“ Die Arbeit im Service ließ sich gut mit ihren drei Kindern verbinden, auf die neben ihrem 2015 verstorbenen Ehemann Fritz auch ihr Vater aufpasste, wenn Leiß und ihre Mutter abends arbeiteten. Zu sagen, dass sie nur beim Bedienen geblieben ist, weil sich die Arbeit gut mit der Familie vereinbaren ließ, wäre zu kurz gegriffen. „Mir macht der Kontakt zu den Leuten Spaß“, sagt sie. Zu vielen Gästen habe sich während der Jahre ein vertrautes Verhältnis entwickelt.

Und wie ist das mit dem Getränk, das man als Stammgast automatisch bekommt, sobald man am Tisch sitzt? „Mach’ ich nicht mehr“, sagt Leiß: „Auch die Leut’ am Stammtisch trinken jetzt öfter mal was anderes.“