Kenner der Isener Geschichte

Franz Wenhardt, ehrenamtlicher Leiter des Isener Heimatmuseums und des Arbeitskreises für Heimatpflege und Kultur, wurde in der Bürgerversammlung von Bürgermeister Siegfried Fischer mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Von Anne Huber

Isen – „Mit seinen Ausstellungen und Aktionen hat er uns Wissen nahegebracht und Heimatverbundenheit gefördert“, lobte Fischer das Wirken des Heimathistorikers.

Vor 20 Jahren begann Wenhardts Tätigkeit mit einer Ausstellung über Max Heilmaier, den in Isen geborenen Mitgestalter des Münchner Friedensengels. Erst vor wenigen Wochen freute sich der Geehrte, mit der Buchpräsentation von Petra Lange, die ihren Roman dem entfernt mit ihr verwandten Bildhauer gewidmet hatte, erneut an den großen Sohn Isens erinnern zu können. Dazwischen lagen, so Fischer in seiner Laudatio, zahlreiche Ausstellungen, die den Besuchern die Geschichte des Marktes Isen anschaulich näher brachten.

Ob er sich den Wirtshäusern und Brauereien Isens, den Mühlen des oberen Isentals oder dem Weiß-Haus am Marktplatz in Ausstellungen im Heimatmuseum widmete, oder im Schloss eine Ausstellung zu 1200 Jahre Burgrain leitete, immer sei Wenhardts Arbeit von großem Interesse an der Heimatgeschichte und fundiertem Fachwissen geprägt gewesen. Daneben sei er zur Stelle, wenn Vereinsjubiläen zu dokumentieren und mit Ausstellungen zu begleiten oder Vorträge zu organisieren seien.

Fischer charakterisierte seinen ehemaligen Klassenkameraden als bescheidenen Menschen, der sich nur ungern in den Vordergrund stelle. Vieles, was Wenhardt für den Markt Isen tue, geschehe unbemerkt von der Öffentlichkeit. Dazu gehöre „die Dokumentation des Zeitgeschehens, die für den gelernten Bibliothekar den gleichen Stellenwert hat, wie die Sammlung und Sicherung heimatgeschichtlich relevanter Gegenstände“. Wenhardt habe es verstanden, die Heimatgeschichte aus dem Privatfundus einiger weniger zu holen.

Daneben verkenne er nicht, dass der Museumsgestaltung vor Ort Grenzen gesetzt seien. So teile er bereitwillig die Räume seines Museums mit Liedertafel, Festchor und dACor. Fischer wünschte sich, dass Wenhardt der Kommune noch lange erhalten bleibe. „Zum Wohle der Heimatgeschichte, der Kultur und zum Wohle unserer geschichts- und kulturinteressierten Bürger“.