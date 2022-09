Barrierefrei in die Kirche: Segnung der Hublifts in der Pfarrkirche St. Zeno

Auch im Rollstuhl kein Problem mehr: Gottesdienstbesucher freuen sich über den neuen Hublift. © Irmgard Hibler

In der Pfarrkirche St. Zeno wurde am Sonntag, 4. September, der neue Hublift gesegnet, der es auch Menschen mit Gehbehinderung ermöglichen soll, problemlos in die Kirche zu kommen.

Isen – Seit 15 Jahren träumte Pfarrer Josef Kriechbaumer und viele mit ihm von einem Barriere freien Zugang zur Pfarrkirche St. Zeno in Isen. Die Überlegungen gingen von einer Rampe auf der Nordseite zum Seiteneingang über einen Durchbruch durch das Sakristeifenster über eine Tieferlegung des Zuganges vom Pfarrheim zum Nordeingang.

Schließlich wurde der Hublift vom Erzbischöflichen Ordinariat genehmigt, ebenso vom Staatlichen Bauamt in Freising. Die Kosten waren von der Pfarrei zu übernehmen.

Planungen: Diskussionen mit der Kirchenverwaltung

Dann begannen die Planungen, wie Pfarrer Kriechbaumer mitteilt. „Lange war uns der Unterschied zwischen Lift und Hubplattform nicht klar.“ So sei anfangs eine Zugangsberechtigung mit einem Schlüssel oder einer App auf dem Handy gefordert worden.

Das habe aber die Kirchenverwaltung nicht gewollt. Schließlich sei nach einigen Versuchen und Diskussionen der Hublift in der jetzigen Form zur Ausführung gekommen. Und nachdem die ersten Kinderkrankheiten beseitigt waren, konnte der Lift benutzt werden.

Segnung: Der Lift ist aber schon länger in Betrieb

Schon manche haben diese Hilfe zum Betreten der Kirche für sich entdeckt, teilt er Pfarrer mit.

Beim Sonntagsgottesdienst am 4. September wurde der neue Zugang zur Pfarrkirche nun auch von Pfarrer Josef Kriechbaumer gesegnet. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen Balthasar Nußrainer und seine Frau Ursula.

Einige der Nutzer des Hubliftes waren bei dem Gottesdienst dabei und freuten sich auf diesen kirchlichen Segen. Pfarrer Josef Kriechbaumer wünschte allen viel Freude damit. red

