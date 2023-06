Kosten-Punktlandung am Feuerwehrhaus Mittbach

Teilen

Die Baustelle von Süden, im Vordergrund das Moreau-Denkmal. © Anne Huber

Die Kostenberechnung für das neue Feuerwehrhaus in Mittbach liegt bei drei Millionen Euro. Bei den Finanzen ist das Projekt im Plan. Zeitlich gab es aber eine Verzögerung wegen der Insolvenz der Baufirma.

Isen – Es geht wieder voran beim Bau des Feuerwehrwehrhauses in Mittbach. „Wir kommen wieder ins Laufen“, konstatierte Architekt Christian Appel bei seinem Sachstandsbericht vor dem Marktgemeinderat Isen.- Zu Verzögerungen am Bau war es in der Vergangenheit vor allem durch Lieferengpässe und die Insolvenz der Baufirma gekommen. Die gute Nachricht des Planers lautete allerdings: „Punktlandung bei den Kosten“.

Die Berechnung liege bei drei Millionen Euro. Bei der Baukostengruppe 300 (Bau und Baukonstruktion) seien inzwischen 1,1 Millionen der 1,5 Millionen Euro vergeben. Durch eine Verteuerung der Akustik-Decken liege man knapp über der Kostenberechnung. Kostenneutral sei man bei der Kostengruppe 400, eine Preissteigerung um 30 000 Euro gebe es bei den Elektroarbeiten. „Diese ist durch die Zeitverzögerung und die Preisentwicklung nach oben nachvollziehbar“, sagte der Architekt. Da man sich auch bei den Außenanlagen im gesetzten Kostenrahmen bewegen werde, kommt es laut Appel unterm Strich zu besagter Punktlandung.

Aktuell würden Dachdecker und Trockenbauer auf der Baustelle arbeiten, die Elektroinstallationen seien abgeschlossen. Der Planer rechnet mit einer Fertigstellung in diesem Jahr, für den Ausbau werde man allerdings „die eine oder andere Woche länger brauchen“.

Die Entscheidung, welche Art der Verschalung an den Obergeschoss und Giebel angebracht werden soll, überließ Appel den Räten. Er selbst bevorzugte eine Nut- und Federschalung in unterschiedlicher Brettbreite, da dadurch ein flächiger Eindruck entstehe, der zum einen am besten zu den anthrazitgrauen Fenstern passe und die am unproblematischsten um die Fenster herum anzubringen sei.

Auch der Gemeinderat votierte mehrheitlich für eine Nut und Feder und damit gegen die kostenidentische Alternative: eine Deckleistenverschalung. Die Befürchtung von Gemeinderat Hans Angermaier (Mittbach-Liste), dass sich das verwendete Lärchenholz „fad-grau“ verfärben werde, beruhigte Appel mit den Hinweis, dass die Fassade nur auf der Giebelseite bewittert sei. Durch den Dachüberstand von zwei Metern seien die Längsseiten nicht dem Wetter ausgesetzt.

Über die Gestaltung der Außenanlagen informierte Sophia Lederhofer vom Büro Bauer Landschaftsarchitekten aus Wörth. Das neue Feuerwehrgerätehaus werde von zwei Seiten erschlossen, die Hauptzufahrt erfolge über die Schulstraße. Der Großteil der Stellplätze befinde sich an der General-Moreau-Straße und könne damit im Ernstfall schnell angefahren werden. Die Stellplätze seien zudem so großzügig dimensioniert, dass umständliches Rangieren überflüssig sei.

Auf Ökologie wird nicht nur bei der Randbepflanzung mit Blumenwiesen und schmalkronigen Bäumen geachtet, die Sickerfähigkeit der befestigten Flächen sei ebenfalls vorgesehen, berichtete Lederhofer. So werden die Stellplätze mit Rasenfugenplaster und Plattenstreifen zur Abgrenzung versehen. Der Hof wird mit Betonsteinen unterschiedlicher Formate gepflastert. Auf der wenig begangenen Südseite wird sogenannter Schotterrasen angelegt, der eine begehbare, grüne Fläche schafft.

Die Ausschreibungen für die Außenflächengestaltung soll im Juni erfolgen, im September soll mit den arbeiten begonnen werden. Weiterer Gesprächsbedarf bestand an dem, von der Feuerwehr Mittbach gewünschten beleuchteten Schaukasten. „Wir werden das besprechen“, schloss Bürgermeisterin Irmgard Hibler die Diskussion in der Sitzung.