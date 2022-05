Kulturelle Schatzsucher: Preisträger bei Kunst- und Literaturwettbewerb in Isen

Preisträger und Juroren (v. l.): Lena Geiger, Leonhard M. Seidl, der für Sohn Leonhard F. Seidl den 2. Preis Literatur entgegennahm, Theresa Schex (Nachwuchspreis Literatur), Peter Cronauer (1. Preis Literatur), Uschi Strick (2. Preis Malerei), Philomena Brechter für ihren Sohn Johannes Brechter (1. Preis Malerei) und Geraldine Frisch. © Anne Huber

Im Rahmen des Festjahrs hat die Marktgemeinde Isen Literaten und bildende Künstler ausgezeichnet.

Isen – Damit die Kunst bei der Feier 1275 Jahre Isen nicht zu kurz kommt, hat der Markt Isen einen Kunst- und Literaturwettbewerb ausgelobt. Gut 20 bildende Künstler und Autoren aus den Landkreisen Isen und Wasserburg haben sich beteiligt, jetzt wurden die Preisträger im Rahmen einer Lesung und Vernissage unter dem Motto Fabelhaftes Isen vorgestellt. Die ersten Preise in der Kategorie Literatur gingen an Peter Cronauer und Leonhard F. Seidl; die erst 16-jährige Theresa Schex wurde mit einem extra geschaffenen Nachwuchspreis ausgezeichnet. Bei den bildenden Künstlern standen Johannes Brechter und Uschi Strick in der Gunst der fünfköpfigen Jury ganz oben.

Die Preisverleihung übernahmen die Isener Kulturreferentin Lena Geiger und die künstlerische Leiterin des Wettbewerbs, Geraldine Frisch. „Für die Preisvergabe reiste die Jury durch Isens aktuelle Kunst und Literatur“, holte Geiger aus. Zwar habe es durchaus unterschiedliche Meinungen gegeben, das Votum der Jury sei aber durchweg einstimmig gewesen.

Autor und Journalist Peter Cronauer überzeugte mit dem Märchen „Das Glaspferdchen“. Cronauer, der selbst Mitglied der Jury war, sei von der Bewertung seines Beitrags ausgeschlossen gewesen. Weitere Juroren waren neben Geiger und Frisch Altbürgermeister Siegfried Fischer und Gesa Rensmann-Ilakovac.

Der zweite Preis ging an Leonhard F. Seidl für einen Auszug aus dessen aktuellem Roman „Der Untergang“. Seidls Vater Leonhard M. Seidl las die prämierte Geschichte vom Angelausflug des Philosophen Oswald Spengler und des Isener Forstrats Georg Escherich am Schinderbach vor .

Mitreißend und spannend habe Theresa Schex den Marktbrand in Isen in ihrem historischen Roman „Isen in Flammen“ geschildert. Um nicht mit demselben Maß wie die Profis Cronauer und Seidl gemessen zu werden, erhielt die junge Autorin den Nachwuchspreis. Am Literaturcontest teilgenommen haben auch Johanna Furch, Magdalena Glück und Leonhard M. Seidl, die nicht prämiert wurden.

Den ersten Preis des Kunstwettbewerbs erhielt Johannes Brechter. Der gebürtige Isener hat Bildhauerei studiert, seine künstlerischen Wurzeln liegen allerdings im Graffiti. Die prämierte Arbeit war bei der Vernissage in Isen noch im Münchner Üblacker-Häusl ausgestellt.

Mit einem Preis für ihr Gesamtwerk wurde Uschi Strick ausgezeichnet. Ihre Malerei bezeichnete Frisch als stringent und durchgängig komponiert. „Ihre Farb- und Formgebung strahlt Harmonie, Ruhe und Kraft aus“, sagte die Mitorganisatorin des Wettbewerbs über die Arbeiten der Malerin, die seit Jahrzehnten in der Isener Kunstszene beheimatet ist.

Die prämierten Arbeiten wie auch Beiträge von Elfriede Bachschneider, Peter Cronauer, Geraldine Frisch, Wolfgang Fritz, Robert Grundler, Wiebke Kelinschmidt, Rosanna Limberger, kollektiv sahnepüree, Hans Peis, Eva Sàrosi, Stefan Schütz, Maria Weber, Rosmarie Weigert, Martin Widl und Vincent Zehetmeier sind bis zum Samstag, 4. Juni, zu sehen. Ausstellungsorte sind neben dem Rathaus, die Krypta der St. Zeno-Kirche, die ehemalige Volksbank am St. Zeno-Platz und das Heimatmuseum.

Die Entscheidung, das Festjahr nicht geballt an einem Wochenende zu feiern, sondern zahlreiche Einzelveranstaltungen anzubieten, sei ganz bewusst gefallen, sagte Bürgermeisterin Irmgard Hibler in ihrer Begrüßung. Denn es solle ein Fest für alle sein, „für Feier- und Genussfreudige, alle die sich gern in der Natur bewegen und alle, die gern Kunst- und Literaturausstellungen besuchen“. Der Jubiläumsbeitrag Fabelhaftes Isen rege zum Nachdenken an, weise eine positive Richtung und generiere eine positive Stimmung.

Online-Katalog: Aus Kostengründen wurde kein Katalog gedruckt. Ein Online-Katalog steht auf www.markt-isen.de/fabelhaftes-isen.