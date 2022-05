Kreuzmarkt in Isen: Kunst, Kultur und Kuchen

Unterhielten beim Kreuzmarkt: Die Goaßlschnalzer. © Anne Huber

Gemeindereferent Bernhard Schweiger segnet 100 Mopeds und Motorräder. © Anne Huber

Nach zwei Jahren Pausen treffen sich die Isener wieder beim traditionellen Kreuzmarkt und genießen das Miteinander.

Isen – Noch vor drei Jahrzehnten gern als Einkaufsmöglichkeit nach dem Gottesdienst genutzt, ist er der Kreuzmarkt in Isen heute ein Einkaufs- und Kultur-Markt zum Schauen, Bummeln und Genießen.

Sonntag, 8 Uhr: Die ersten Fieranten haben bereits ihre Stände in der Bischof-Josef-Straße aufgeschlagen, die Verkaufsbude der Westacher Feuerwehr wird von einem Kran vor die Bühne am Rathaus gehievt und die Isener Feuerwehr rückt mit ihrem Drehleiterwagen an. In der Ludwig-Heilmaier-Straße sind die ersten Besucher des Flohmarkts unterwegs. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, sagt eine Mama, aus ihrer Tasche ragt ein Playmobil-Schiff. Noch wartet Marika Hiermann von der Erdinger Flüchtlingshilfe hinter ihrem Stand mit gut erhaltener Secondhand-Kleidung und Spielsachen auf Kunden. Bei ihr darf selbst entschieden werden, wie viel einem T-Shirt oder Puppe wert sind, die Spenden kommen der Ukrainehilfe zugute.

Auch Elena Geist und ihre Mitstreiterinnen unterstützen mit dem Erlös die Ukraine. Gleich werden die Frauen in den Räumen der Isener Flüchtlingshilfe beginnen, den Teig die Crêpes anzurühren und Kaffee zu kochen.

Märkte dürfen in Isen seit 1434 abgehalten werden, erklärt Franz Wenhardt, der auf seinem Weg zur Kirche über den Markt läuft. Der Heimathistoriker ist in Isen für das Museum verantwortlich und kennt sich bestens mit der Isener Geschichte aus. Wie alt der Kreuzmarkt ist, steht allerdings nicht so genau fest. Aus dem Jahr 1647 weiß man, dass er damals bereits im Mai stattgefunden hat. Erklären kann Wenhardt aber, warum der Kreuzmarkt Kreuzmarkt heißt. „Das kommt von dem Kreuz, dass die Wallfahrer, die früher nach Isen kamen, vor sich hergetragen haben“, sagt er. Auch in seiner Kindheit war der Markt ein großes Spektakel mit Karussell und Schaukel, erzählt er und verabschiedet sich.

Es ist 8.45 Uhr, in wenigen Minuten beginnt der Gottesdienst. Knapp eine Stunde später segnet Gemeindereferent Bernhard Schweiger über 100 Mofas und Mopeds. Die Burgrainer Burschen und MSC Isen hatten die Idee zu dem Treffen. Mit dabei ist Julian Algasinger, der mit der Zündapp seines Opas gekommen ist. Das Besondere: Die Super Combinette aus dem Jahr 1970 ist im Originalzustand. „Einmal treten und sie springt an“, lobt Algasinger sein zuverlässiges Erbstück. Sogar den Helm seines Großvaters hat der junge Mann dabei. Die 22 000 Kilometer, die der Tacho anzeigt, seien, so erzählt er, exklusiv durch die regelmäßigen Fahrten seines Opas zum Wegmoar, einem Wirt in Isen, zustande gekommen. Wenig später, der typische Zweitaktergeruch ist verflogen, die Mofas und Mopeds stehen fein säuberlich am Gries aufgereiht, während sich die Fahrer beim Frühschoppen stärken.

Noch ist es im Meindl-Park relativ ruhig. Die Nobilies Columnae Rubare und das Gefolge zu Herzoghart haben dort ihre Zelte aufgeschlagen und laden zu einer Zeitreise ins Mittelalter ein. Sonja und Dustin Hoffmann nutzen die Zeit und üben sich im Dolchkampf. Kampfkunst betreibt das Ehepaar, das sechs- bis siebenmal im Jahr in der Region unterwegs ist, anhand alter Aufzeichnungen nahezu wissenschaftlich. Ihre Waffen und Rüstungen sind zum Anfassen, schließlich wollen sie Wissen und Spaß an der Geschichte vermitteln.

Um 13 Uhr ist es endlich so weit: Bürgermeisterin Irmgard Hibler eröffnet den ersten Kreuzmarkt ihrer Amtszeit, nachdem er zweimal ausfallen musste. Dann vergnügten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen am Stand der Landfrauen und der Frauengemeinschaft, am Bauernmarkt, beim Bücherflohmarkt oder in der Kunstausstellung Fabelhaftes Isen. Alles in allem: Ein Markt, der der 1275-Jahrfeier voll gerecht wird. (Anne Huber)

Lieben und leben das Mittelalter: Sonja und Dustion Hoffmann. © Anne Huber