Der Bauunternehmer der Feuerwehr

Von: Hans Moritz

Hohe Auszeichnung für Martin Angermaier sen. und jun. Beim Blaulichtempfang im Innenministerium gratulierten Kreisbrandrat Willi Vogl, Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Isens Bürgermeisterin Irmgard Hibler, Verkehrsminister Christian Bernreiter und der designierte Kreisbrandrat Florian Pleiner.

Für verdiente Feuerwehrler gibt es einen ganzen Strauß an Ehrungen. Die, die jetzt von Innenstaatssekretär Sandro Kirchner beim Blaulichtempfang in München verliehen wurde, ragt darüber hinaus.

Isen - In den Landkreis wurde sie erst zweimal vergeben: die Auszeichnung „Ehrenamtsfreundlicher Betrieb – Gemeinsam für mehr Sicherheit“. Als dieser gilt nun auch das Bauunternehmen von Martin Angermaier aus Steingassen bei Isen. Die Inhaber, Vater und Sohn, sind nicht nur selbst seit Jahren als Feuerwehrler aktiv, sie stellen auch ihre Firma in den Dienst der guten Sache und fördern das Engagement ihrer Mitarbeiter.



14 der 21 Beschäftigten sind bei neun Feuerwehren in Isen und im Landreis aktiv. Für Martin Angermaier junior und senior ist es laut der Laudatio selbstverständlich, ihre Mitarbeiter für Einsätze, Ausbildungen und Lehrgänge freizustellen. Betriebsintern gibt es Vergünstigungen für die Feuerwehrkräfte. Davon profitiert auch das Unternehmen: Die Beschäftigten sind laut Laudatio „noch universeller einsetzbar“.



Wie fest das Bauunternehmen und der Katastrophenschutz miteinander verbunden sind, belegen gleich mehrere Beispiele. Kreisbrandrat Willi Vogl erinnert sich an einen Einsatz in München. Dort drohte am späten Abend ein Kran umzustürzen. Der Münchner Leitstelle gelang es zu vorgerückter Stunde nicht, in der Landeshauptstadt eine Fachfirma zu finden. Dem Schichtleiter fiel die Firma Angermaier an, und der Seniorchef fuhr umgehend im Blaulichtkonvoi nach Forstenried. Unter seiner Führung wurde der Kran abgebaut – und die Gefahr beseitigt.



Für das Bezirkszeltlager der Jugendfeuerwehr Oberbayern 2015 stellte das Bauunternehmen nicht nur sein gesamtes Equipment und Personal zur Verfügung. Es baute auch eine Brücke über die Isen, fertigte Betonteile zum Stauen des Flusses und sorgte dafür, dass Toiletten- und Bürocontainer aufgestellt wurden.



Beim Hochwasser 2013 ist es maßgeblich den Angermaiers zu verdanken, dass das Rückhaltebecken in Dorfen nicht überlief und eine Katastrophe anrichtete. Sie stellten zwei Tage lange Hochleistungspumpen und Notstromaggregate zur Verfügung.



Und auch im Katastrophenfall Corona engagierte sich die Baufirma: Martin Angermaier sen. war es, der sich 14 Tage aus dem Betrieb nahm, um im Fliegerhorst das Hilfskrankenhaus in Leichtbauhallen aufzubauen. Dazu gehörten auch alle Leitungen zur Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie die Inneneinrichtung – mit Material und Gerätschaften, die der Tausendsassa herbeischaffte,



Vater und Sohn waren 2004 und 2005 an der Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Isener Feuerweh zuständig. Das neue Einsatzfahrzeug weckte sogar das Interesse der Berufsfeuerwehr Frankfurt/Main, die prompt 22 baugleiche LF 10/6 orderte. Auch an der Beratung zum Kauf eines Versorgungs-Lastwagens für die Isener Stützpunktfeuerwehr war der Senior federführend beteiligt.



Keine Frage, beide Angermaiers sind auch selbst bei der Feuerwehr aktiv, in Isen und Westach. Der Senior war von 1980 bis 1996 Erster Kommandant in Westach, von 1993 bis 1999 Kreisbrandmeister und von 2000 bis 2020 Kreisbrandinspektor und Vertreter von Kreisbrandrat Willi Vogl. Sein Sohn war von 1998 bis 2004 stellvertretender Kommandant und von 2004 bis 2016 Erster Kommandant. Heute bringt er sich als Gruppenführer ein.



Der Neubau des Westacher Gerätehauses in den Jahren 2001 und 2002 war laut Vogl nur möglich „durch den persönlichen und finanziellen Einsatz von Martin Angermaier sen..“ Er war nicht nur an der Planung beteiligt, sondern auch am Bau.



Staatssekretär Kirchner würdigte nicht nur das unmittelbare Engagement der Angermaiers im Einsatz und bei Fortbildungen, sondern auch die logistische Unterstützung durch sein Unternehmen – und das rund um die Uhr. Letztlich habe das die Kommunen viel Geld gespart.

