Mit 18 schon Mesnerin

Seit ihrer KIndheit ist Barbara Schrallhammer der Kirche verbunden. Jetzt ist die 18-Jährige Mesnerin in Isen, zumindest aushilfsweise.

Isen/Thann – Barbara Schrallhammer ist vermutlich Bayerns jüngste Mesnerin. Bis ein Ersatz für ihren Vorgänger gefunden wird, springt die 18-jährige Studentin der Religionspädagogik und kirchlichen Bildungsarbeit in der Isener Pfarrkirche St. Zeno ein. Zu ihrem Nebenjob ist die junge Frau nach eigenen Worten „wie die Mutter Gottes zum Kind gekommen“.

Sie habe gerade die Hühner versorgt, als ihr Vater einen Besuch ankündigte. Dass es Pfarrer Josef Kriechbaumer sein könnte, der mit der Frage, ob sie vorübergehend Mesnerin machen wolle, in ihr Elternhaus gekommen war, sei ihr dabei nicht in den Sinn gekommen.

Nachdem jedoch alle Veranstaltungen an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern, wo sie im ersten Semester studiert, nur noch online stattfinden, musste sie nicht lange überlegen. „Anders wäre es nicht gegangen, weil ich nur an den Wochenenden gekonnt hätte“, sagt die 18-Jährige.

Für Kriechbaumer ist Schrallhammer ein echter Glücksfall. „Wir sind sehr froh, dass Barbara die Lücke schließt“, sagt er. Auf die Idee, dass sie den Dienst übernimmt, kam er, weil Schrallhammer ohnehin bei fast allen Gottesdiensten anwesend ist. Vor neun Jahren hat sie zu ministrieren begonnen, inzwischen darf sie sich Oberministrantin nennen. In dieser Funktion teilt sie die übrigen Ministranten für die Gottesdienste ein, stellt die Sternsinger zusammen und leitet Gruppen an. Zum Ministrieren ist die junge Frau allerdings nicht ganz freiwillig gekommen.

„Ich war hin- und hergerissen, ob das wirklich was für mich ist. Eines Tages kam meine Mutter heim und sagte, ‚so jetzt hab ich dich angemeldet’“, erzählt sie. „Damals war ich nicht begeistert, heute bin ich ihr sehr dankbar.“ Denn Schrallhammer, die seit sie ein kleines Kind ist, Gottesdienste in Lengdorf und Isen besucht, ist der Dienst bei Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen eine Herzensangelegenheit.

Auch ihren künftigen Beruf verortet die junge Frau in der Kirche: Nach dem Besuch der Mittelschule und des M-Zweigs ging sie auf die Katholische Fachoberschule in München. Seit einem Praktikum in der neunten Klasse, das sie beim Isener Gemeindereferenten Bernhard Schweiger absolvierte, steht ihr Berufswunsch Gemeindereferentin fest.

Was sie als Aushilfsmesnerin tun muss? Sich um die Kerzen und das ewige Licht kümmern, Kelch und Hostienschale auf den Altar stellen, und jetzt in Corona-Zeiten die Absperrungen anbringen, zählt sie auf. Zu Weihnachten wird sie den Christbaum aufstellen und schmücken. Unterstützt wird sie oft von Papa Stefan Schrallhammer oder Gemeindereferent Schweiger.

Neben dem Dienst in der Kirche, für den sie einen Großteil ihrer Freizeit aufbringt, trainiert Schrallhammer normalerweise einmal in der Woche Karate in der Lengdorfer Schulturnhalle. Auch in der Natur zu sein, gehört zu ihren Hobbys: mit ihrer Schwester und deren Hund unternimmt sie gern lange Spaziergänge. Daneben liest sie viel, auch die Zeitung gehört zur täglichen Lektüre.

Noch wohnt die Studentin zusammen mit zwei ihrer drei älteren Geschwister bei ihren Eltern in Thann in der Gemeinde Lengdorf. Wenn der Studienbetrieb wieder normal laufen wird, will sie sich eine eigene kleine Wohnung in Benediktbeuern suchen. Zwar ist sie bei allen Gottesdiensten gerne dabei, aber „Ostern und Weihnachten sind natürlich die schönsten Momente, bei denen ich Gänsehaut bekomme“.

Auch wenn heuer wegen der Pandemie vieles anders sein wird, ist sie sich sicher, dass gerade Festgottesdienste wichtig für die Menschen sind. Ihr Amt als Mesnerin sieht die 18-Jährige unprätentiös. „Ich wurde gebraucht, also hab’ ich es gemacht“, sagt sie. „Als Kind hab’ ich gedacht, dass das ein schöner Beruf ist, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann?“

