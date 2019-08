Mit Yoga und Bier in der Balance bleiben

Yoga und Bier - passt das zusammen? Hervorragend, glaubt Yoga-Lehrer Thomas Hiemer. Wir waren dabei.

Von Michaele Heske

Isen – Zen oder die Kunst des Biertrinkens: Beim Power-Yoga am Freitagabend im Isener Meindl-Park lernten vor allem die Männer, dass Morgengruß und Kuhkopf-Stellung durchaus Kraft, Kondition und Konzentration kosten. Yoga in Kombination mit Bier – aus diesem Mix zogen die Teilnehmer bei der Yogastunde im Grünen die nötige Balance zwischen Anspannung und Entspannung.

Ommm. Keine halben Sachen

Ommm. Mit einer Halben auf dem Kopf, dennoch keine halbe Sache: „Beim Yoga werden nahezu alle Muskeln des Körpers beansprucht“, erklärt Yoga-Lehrer Thomas Hiemer, der Matten hinter der Meindl-Villa ausgelegt hatte. Mit Bier versuchte er nun auch Männer zum Yoga zu locken: „Es ist ein Klischee, dass Yoga reine Frauensache ist“, so der 47-jährige Webdesigner und App-Programmierer, der erst kürzlich sein eigenes Sportstudio „Yoga am Buchrain“ eröffnet hat. Vor einigen Jahren entdeckte Hiemer nämlich seine große Leidenschaft für Yoga.

Verrückter Affe im Kopf

Schon allein, weil er viel mit dem Auto unterwegs gewesen sei und ansonsten am Schreibtisch gesessen hätte, brauchte er einen adäquaten Ausgleich. Dabei versteht der Isener Yoga primär als Sportangebot und körperliche Betätigung, beispielsweise zur Stärkung der Rückenmuskulatur: „Yoga ist überwiegend Anatomie – es wird aber immer öfter in die Religions- und Esoterikschiene geschoben.“ Dennoch ist der mittlerweile zertifizierte Yoga-Lehrer auch von der philosophischen Wirkung überzeugt: „Yoga hat eine hohe Bedeutung für Geist und Seele.“ Außerdem bekomme man durch körperliche Betätigung den Verstand unter Kontrolle: „Der verrückte Affe im Kopf lässt einen dauernd abschweifen. Wer konzentriert Yoga macht, findet zu innerer Ruhe und Gelassenheit.“

Tolles Körpergefühl

Ziel des Yogas sei es, mit sich und der Umwelt im Einklang zu leben, dabei fit und gesund zu bleiben. Gerade die sportliche Ebene von Trainer Hiemer beeindruckte die Teilnehmer: „Mal ein Ommm gehört dazu – doch die Yogakurse sind nicht extrem spirituell“, lobte Sonja Hamal. Und ihre Freundin Patricia Keller ergänzte: „Yoga ist eine faszinierende Art sich anzustrengen – man bekommt ein tolles Körpergefühl durch Dehnung und Bewegung.“ Einig waren sich die Freundinnen darin, dass die Kurse nicht „so verbissen seien“ und der Spaßfaktor nicht zu kurz komme. Bier lehnen sie allerdings ab: „Brauchen wir nicht fürs Wohlbefinden“, sagten die Isenerinnen.

„Wenn schon, denn schon“

Anders sehen das Christoph Maier und Christoph Ostermaier aus Isen. Die jungen Männer brachten sogar ihr eigenes Bier mit, denn Hiemer hatte letztendlich nur Alkoholfreies im Angebot: „Wenn schon denn schon“, sagte Maier, der ebenso wie sein Kumpel erst das zweite Mal beim Yoga mitmachte. Doch nach knapp einer halben Stunde powern kamen die beiden Sportler ganz schön ins Schwitzen. „Ich mache sonst Krafttraining“ erklärte Ostermaier, den vor allem die Körperspannung und Körperbeherrschung beim Yoga überraschte.

Morgengruß und Abendgruß

„Damit ihr in den Flow kommt“, animierte Kursleiter Hiemer seine Schüler und machte den klassischen Morgengruß vor, das Verneigen vor der Sonne, um schon morgens Energie zu tanken - abends dann zur Entspannung der Abendgruß: „Das ist klassisches Hatha-Yoga.“ Dazu gehöre auch die Kuhkopf-Stellung. Sie richte das Rückgrat auf, strecke Hüften und Oberschenkel: „Die Übung hilft bei der Entspannung steifer Schultern sowie Rücken- und Schulterschmerzen, muskulären oder nervlichen Ursprungs“, erklärte Hiemer. In seinem Studio bietet der Yogalehrer auch Aerial Yoga am Seil an – oder TriYoga für alle Yogafreunde, denen zusätzliche Spiritualität und Ommms eben doch wichtig sind.

Mehr Infos gibt es auf www.yoga-am-buchrain.de oder auf der gleichnamigen Facebookseite.