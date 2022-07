Bester Jahrgang an der Mittelschule Isen

Aufs Tanzparkett ging’s nach den Reden. © Anne Huber

Premiere: Alle 32 Absolventen der Mittelschule Isen schaffen den Quali.

Isen – Das gab es noch nie an der Mittelschule Isen: Alle 32 Abschlussschüler haben den Quali abgelegt – und bestanden. „Wir hatten noch nie einen so guten Jahrgang“, freute sich Schulleiter Michael Oberhofer bei der Verabschiedung der Schüler im Klementsaal. „Ihr habt die Krisen bewältigt und bewiesen, dass ihr stressresistent seid“, blickte er zurück.

Mit dem Abschlusszeugnis besäßen die Absolventen die Eintrittskarte in ein Leben, das sie positiv gestalten und beruflich nützen könnten, sagte der Schulleiter. Besondere Freude habe bei den guten Leistungen – vier Schüler schlossen mit einer Eins ab – das schnelle Korrigieren der Mathearbeiten gemacht. „Wir sind unwahrscheinlich stolz auf euch“, wandte er sich an alle Schüler.

Gleich drei Bürgermeister baten die Abschlussschüler Jakob Fischer und Natascha Strohmaier, die als Moderatoren souverän durch den Abend führten, ans Mikrofon.. „Höchste Wertschätzung“ sprach die Isener Bürgermeisterin und Vorsitzende des Schulverbandes, Irmgard Hibler, den individuellen Leistungen jenseits der Noten aus. „Ihr seid die, die wir dringend brauchen“, bezog sie sich auf die künftigen Berufe der Schüler in Handwerk und Dienstleistung. Den Schülern riet sie, authentisch zu bleiben und sich ins gesellschaftliche Leben einzubringen.

Auch für den St. Wolfganger Bürgermeister Ullrich Gaigl ist der Notendurchschnitt letztlich nicht ausschlaggebend: „Es kommt drauf an, was ihr aus euch macht“, sagte er. Den Schülern attestierte er „sehr, sehr gute Abschlüsse“, den Lehren ein Gespür für die Kinder.

Strahlende Gesichter: Schulleiter Michael Oberhofer (links, 2. v. l.) sowie die Lehrer Christine Neugebauer (l.) und Thomas Baldzuhn (r.) freuten sich mit den Besten (v. l.): Florian Stein (1,5), Lukas Posch (1,6), Bernhard Hartl (1,5), Jakob Fischer (1,2), Simon Fertl (1,1) und Lars Grosser (1,6). © Anne Huber

Unter „lauter Popstars und Managern“ wähnte sich die Lengdorfer Bürgermeisterin Michèle Forstmaier. Denn Abendkleider und Anzüge überwogen bei der Garderobe der Abschlussschüler. „Nehmt die Freude und das Strahlen des heutigen Tages mit ins weitere Leben“, riet sie ihnen. „Malt euer Leben in frohen Farben“, empfahl Heidi Müller-Mayr als Vorsitzende des Fördervereins.

Zwar seien beide letzten Schuljahre für die ganze Schule und Eltern „nicht einfach gewesen“, konstatierte Diana Ober. Positiv an den Wochen des Lockdowns, dem Online- und Wechselunterricht sei jedoch, dass sich der Zusammenhalt zwischen den Schülern verstärkt habe, so die Elternbeiratsvorsitzende.

Die Entwicklung von einem eher unterkühlten zu einem tollen Verhältnis, bei dem „eine ganz gute Chemie geschafft“ worden sei, schilderte Thomas Baldzuhn, Klassenleiter der 9a. Der eigentlich für die Grundschule ausgebildete Lehrer ging sogar so weit, seine ehemalige Klasse, die er drei Jahre begleitet hat, im Ranking seiner Lieblingsklassen auf Platz Eins zu heben. Mit persönlichen Worten verabschiedete er die Schüler, zu denen Matheexperten, Deutschcracks und Teamplayer gehörten. Dass er inzwischen sogar weiß, wo Pürstling am Parstling – der Wohnort eines Schülers – zu finden ist, verdankt der Liebhaber schneller Autos der Tatsache, dass er am Anfang der Pandemie die Arbeitsmaterialien persönlich bei den Schülern ablieferte – im giftgrünen Lamborghini.

An ihre 9b, als letzte Klasse, die sie unterrichtet hat, wandte sich Lehrerin Christine Neugebauer, die ab dem nächsten Schuljahr in Pension geht. Weder mit Englisch, noch mit Deutsch habe sie bei den Schülern punkten können, erinnerte sie sich. „In Mathe , da geht‘s“, sei ihr bald klar gewesen. Dass die große Begabung ihrer Schüler in den praktischen Dingen liegt, habe sich im Berufspraktikum mit „strahlenden Gesichtern“ und Schülern, die sich von ihrer besten Seite zeigten“, erwiesen. „Ihr habt triumphiert, ihr habt erreicht, was ich mit noch keiner Klasse vorher erreicht habe, ihr habt alle den Quali bestanden“, begeisterte sie sich.

An „drei schöne Jahre“ erinnerten die Klassensprecher der beiden Klassen, Simon Fertl, Jakob Fischer, Steffi Linner und Lukas Posch, in ihrer Dankesrede. „Ohne Sie, würden wir nicht so dastehen“, sagten sie. Nach Ansprachen und Zeugnisverteilung ging es aufs Tanzparkett. Damit alle eine gute Figur machten, waren sie vorher von Lehrerin Kerstin Schillinger in die elementaren Tanzschritte eingeführt worden.

Die St. Wolfganger Schreiner dürfen sich freuen. Gleich drei der Einserschüler beginnen eine Ausbildung in der Gemeinde St. Wolfgang: Simon Fertl (1,1) bei der Masei Holzmanufaktur in Armstorf, Jakob Fischer (1,2) bei der Schreinerei Brandlhuber und Florian Stein (1,5) bei der Schreiner Grundner. Allen fiel Mathe im Quali leicht.

Auch Bernhard Hartl (1,5) kam mit der Mathe-Prüfung gut zurecht. „Weil wir einen guten Lehrer gehabt haben“, meinte er. Er wird eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker bei der Firma Fehlberger in Pretzen machen. Den M-Zug in Dorfen will Lars Grosser (1,6) besuchen. Er fand alle Prüfungsfächer relativ leicht. Ohne ihren Lehrern, ist er überzeugt, „wären wie aber alle einige Stellen nach dem Komma schlechter“. Auch für den künftigen Landmaschinenmechaniker Lukas Posch (1,6) war die Matheprüfung leicht. „Deutsch ist nicht so meins“, räumt er ein. Seine Ausbildung wird er im Herbst bei der Firma Zenz in Lengmoos beginnen.

ANNE HUBER