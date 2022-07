„Bei den Großen hat’s mir gut gefallen“

In Erinnerungen schwelgte Christine Neugebauer (M.) bei ihrer Abschiedsansprache in entspannter Runde mit Kolleginnen und Ehemann Claus. © Anne Huber

Mehr als 30 Jahre hat Christine Neugebauer an der Schule Isen unterrichtet. Jetzt wurde die beliebte Lehrerin offiziell verabschiedet. Es wurde emotional.

Isen - Als Christine Neugebauer 1989 nach Isen kam, besaß sie bereits pädagogische Erfahrung, immerhin hatte sie nach dem Studium in München zehn Jahre an den Hauptschulen in Taufkirchen und Dorfen Unterricht gehalten.

Obwohl bereits nach ihren ersten eigenen Schultagen bei ihrem „Fräulein“, wie die Lehrerinnen damals genannt wurden, der Entschluss festgestanden hatte, „Lehrerin bei den Kleinen“ zu werden, hat es sie schließlich doch an die Hauptschule verschlagen. Der Grund war, dass sie nach der alten Lehrerbildung Englisch als Hauptfach studiert hatte – ein Fach, für das an der Hauptschule Lehrkräfte gebraucht wurden. „Es hat mir aber gleich sehr gut bei den Großen gefallen“, erzählte die Erdingerin bei der Abschiedsfeier.

In Isen war Neugebauer mit wechselnden Kollegen für die Jahrgangsstufen sieben bis neun verantwortlich. Während dieser Zeit seien über das Kollegiale hinaus viele Freundschaften entstanden, sagte Neugebauer. Eine, zu der ein ganz besonderer Draht besteht, ist Stefanie Peintner, die 2004 an die Isener Schule kam. „Die Christl hat mir ganz viele Sachen beigebracht“, lobte Peintner mit Tränen in den Augen die tolle Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin. Zusammen hätten sie die „schrecklichste Klassenfahrt“ nach Burghausen, aber auch mit den Abschlussklassen viele angenehme Aufenthalte in der Toskana erlebt. „Wir waren einfach ein Dreamteam.“

Dass Neugebauer jetzt weiß, welche Songs 1979 – dem Jahr, in dem sie als Lehramtsanwärterin begonnen hatte – in den Charts waren, hat sie Schulleiter Michael Oberhofer zu verdanken. Er packte die biografischen Daten der Lehrerin mit viel Humor in Zeitgeschichte und Hitparade. „Die Christl ist wie die Vitrine im Wohnzimmer. Man liebt sie und lebt sie und jetzt ist sie weg“, sagte er. „Sie ist bis zu ihrer letzten Klasse mit 100 Prozent dabei gewesen“, lobte er.

Jetzt habe sie Zeit mal so richtig zum Relaxen, sagte Oberhofer und wünschte sich, „dass du manchmal an der Schule vorbeischaust und Hallo sagst“. Damit das mit dem Relaxen auch klappt, bekam Neugebauer von den Kollegen einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende. Und ihre Abschlussklasse schenkte eine von den Schülern selbst gebaute Holzliege.

Zu diesen letzten Schülern habe sie trotz der vielen Widrigkeiten durch Corona ein besonderes Verhältnis entwickelt. „Wir waren ständig miteinander im Kontakt. Ich freue mich sehr, dass alle den Quali geschafft haben“, so Neugebauer. Fragt man die Lehrerin, die für ihren strukturierten Unterricht bekannt ist, was am Unterrichten am wichtigsten für sie war, bekommt man die einfache Antwort: „Ich wollte immer, dass sie etwas lernen.“

An festlich gedeckten Tischen – Hauswirtschaftslehrerin Marianne Wörz und Schülerinnen der achten Klasse sorgten fürs leibliche Wohl und eine gediegene Atmosphäre– nahmen im Pfarrheim neben ehemaligen und aktuellen Kollegen auch Ehemann Claus, die Kinder Nele, Julian und Magnus und deren Partner, Hausmeister Erhard Aicher und Sonja Perner vom Pausenverkauf, Bürgermeister Ullrich Gaigl und Pfarrer Josef Kriechbaumer Platz.

Ein auf Neugebauer gedichtetes Lied des Lehrerchors und der Dank von Bürgermeisterin Irmgard Hibler machten die Abschiedsfeier perfekt. „Jetzt ist Zeit für die nächste Generation“, sagte Neugebauer am Ende ihrer 43-jährigen Schulzeit. Ihren Kollegen versprach sie: „In meinem Herzen werdet ihr bleiben.“ ANNE HUBER