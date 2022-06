Nachbarschaftshilfe Isen-Lengdorf-Pemmering: Der Bedarf an Betreuung wächst

Von: Henry Dinger

Der engagierte Vorstand der Nachbarschaftshilfe und Gäste der Jahreshauptversammlung (v. l.): Schriftführer Henry Dinger, Beisitzer Eduard Schweiger, Kassier Matthias Brenner, Pfarrer Josef Kriechbaumer, Lengdorfs Bürgermeisterin Michèle Forstmaier, Beisitzerin Barbara Obermaier, Einsatzleiterin Patrizia Brambring, die Kassenprüferinnen Karoline Eichner und Michaela Rosenhuber, Beisitzer Josef Neumaier, 2. Vorsitzende Heidi Moser, stellvertretende Einsatzleiterin Marianne Bauer, Vorsitzende Gerlinde Sigl und und Isens Bürgermeisterin Irmgard Hibler. © hd

Die vergangenen zwei Jahre waren für die Nachbarschaftshilfe (NBH) Isen-Lengdorf-Pemmering eine durchwachsene Zeit. Der rund 450 Mitglieder starke Verein musste bei seinem Betreuungsangebot spürbar Federn lassen, konnte aber auch sehr viel an Unterstützung leisten. Das wurde im Bericht von Einsatzleiterin Patrizia Brambring deutlich.

Isen – Vor 50 Mitgliedern und Gästen zog sie in der Jahreshauptversammlung im Isener Pfarrheim eine Bilanz der vergangenen beiden Jahre. Etwa 2500 Stunden haben sie und ihre Helfer jeweils 2020 und 2021 geleistet, ein Drittel weniger als in den Vorjahren. „Im ersten Halbjahr der Pandemie haben ich selbst sämtliche Einsätze übernommen“, erzählte die 60-Jährige.

Sie wollte ihre Helfer, die oft selbst zur Risikogruppe gehörten, schützen. Also übernahm sie es, Mittagessen auszufahren, einzukaufen und Senioren zu betreuen. Darüber hinaus war sie beinahe rund um die Uhr am Telefon, um Ratschläge zur Pflege zu geben, beim Ausfüllen von Formularen zu unterstützen, oder um einfach nur zuzuhören. „Bei diesen Gesprächen habe ich oft gespürt, wie notwendig sie waren und sind“, erzählte Brambring.

Besonders für Trauernde versuchte die Einsatzleiterin da zu sein. „Sie hatten viel Redebedarf. Sie konnten sich manchmal kaum von ihren sterbenden Angehörigen verabschieden, weil sie keine Möglichkeit hatten, ins Krankenhaus zu kommen.“

Brambring gab auch zu verstehen, dass die Nachfrage nach ständiger und intensiver Betreuung wächst. „Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das uns in den kommenden Jahren weiter überrollen wird.“ Die Angebote bei der Tagespflege müssten ausgebaut werden.

Eine Aufgabe sieht die Einsatzleiterin auch darin, wieder ehrenamtliche Helfer zu finden. „In der Corona-Zeit haben doch einige aufgegeben.“ 2020 musste die Nachbarschaftshilfe wegen der Pandemie ihren beliebten Mittagstisch einstellen. Auch die Spiel- und Bewegungsnachmittage fielen komplett weg. In der Folge hat sich der Verein vom „Treff“ an der Bischof-Josef-Straße getrennt. Die Miete für nicht genutzte Räume aus Spenden- und Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren, erschien dem Vorstand nicht richtig.

Sie freue sich, so Brambring, dass die Gemeinde in einem Gebäude am St.-Zeno-Platz dem Verein wieder Räume zur Verfügung stellen will, wenn das Haus in zwei Jahren fertig saniert ist. Für diesen neuen Treff hat die NBH bereits 10 000 Euro zurückgelegt. Das geht aus dem Bericht von Kassier Matthias Brenner hervor. Insgesamt steht der Verein finanziell gut da, das Polster ist dank Spendeneinnahmen und gesunkener Ausgabe dicker geworden.

Brenner und Brambring betonten, dass die Nachbarschaftshilfe die Menschen auch bei finanziellen Engpässen unterstützen kann, dafür sollten sich die Betroffenen allerdings auch melden. Der Kassier rechnet damit, dass aufgrund steigender Lebensmittel- und Energiepreise diese Hilferufe lauter werden.

Die Lengdorfer Bürgermeisterin Michèle Forstmaier zeigte sich erfreut, dass viele Gäste zur Versammlung gekommen waren. Das dokumentiere das Interesse an der Nachbarschaftshilfe. „Ich bin dankbar, dass es diesen Verein gibt und dass so viele mitmachen.“ Auch ihre Isener Amtskollegin Irmgard Hibler unterstrich die Bedeutung für die Gemeinde: „Ohne sie würde uns vieles abgehen.“

Silvia Wild von der Caritas Erding gab zu verstehen, dass „2500 Stunden pro Jahr eine wunderbare Leistung“ sind und sich die Hilfsangebote von Caritas und Nachbarschaftshilfe gut ergänzen würden. Das bestätigte Pfarrer Josef Kriechbaumer: „Wenn es die Caritas und die Nachbarschaftshilfe nicht geben würde, müsste man sie erfinden.“

Bei den Neuwahlen unter Hiblers Leitung gab es kaum Veränderungen. An der Spitze bleibt Gerlinde Sigl, ihre Stellvertreterin ist weiter Heidi Moser. Als Kassier fungiert Matthias Brenner und als Schriftführer Henry Dinger. Beisitzer sind Barbara Obermaier, Eduard Schweiger und Josef Neumaier als Nachfolger von Alois Jaworek. Dieser hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. hd