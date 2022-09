Neuer Rotary Club rund um Dorfen

Von: Timo Aichele

Der Gründungsvorstand mit (v. l.) Ben Fenzl, Stefan Niederreiter und Ute Lange. © privat

Das Vereinslokal des neuen Rotary Clubs Oberes Isental ist in Isen, die 21 Gründungsmitglieder kommen aus der Region rund um Dorfen. Eine Konkurrenz zu bestehenden Clubs soll nicht aufgebaut werden.

Isen – Ein neuer Rotary Club hat in der Region rund um Dorfen seine wohltätige Arbeit aufgenommen: der „Rotary Club Oberes Isental“. Die 21 Mitglieder kommen ebenso aus der Isenstadt, wie aus Taufkirchen, Isen, Haag oder Buchbach. Die Organisation in Dorfen bleibt davon unberührt. „Wir wollen dem Rotary Club Dorfen in keinster Weise in die Quere kommen“, erklärt Gründer Michael Bulla, der in Hampersdorf wohnt und zuvor beim RC Dorfen aktiv gewesen war. So könnten noch mehr karitative Aktionen gestartet werden, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Wirkungsbereich gehe über die Region Isental hinaus. Die zweiwöchentlich stattfindenden Meetings finden im Clublokal Gasthof Klement in Isen statt.

Bulla hat als Governor den Rotary-Distrikt 1842 gegründet, war Vorsitzender des Deutschen Governor-Rats und hat in zahlreichen weiteren Funktionen seit mehr als 20 Jahren nationale und internationale rotarische Erfahrung gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gründer Michael Bulla © privat

Im ersten Jahr leitet der Vorstand mit Gründungspräsident Stefan Niederreiter aus Dorfen, Sekretär Benjamin Fenzl aus Heldenstein und Schatzmeisterin Ute Lange, die früher in Schwindegg wohnte und aktuell in Seeshaupt lebt, die Geschicke des neuen Clubs. Mit dem Namen habe man sich an die „Genussregion Oberes Isental“ angelehnt, berichtet Bulla. Dies sei abgesprochen, Kooperationen seien denkbar.

Es sind bereits zahlreiche Projekte angedacht. So wird es eine enge Zusammenarbeit mit dem Kloster Algasing der Barmherzigen Brüder in Form eines Streuobstwiesen-Projekts geben, Gechäftsführer Ary Witte-Kriegner ist auch Mitglied. Ein Projekt in Nepal mit Ingenieur-Planung und Ausbau der elektrischen Anlagen in Krankenhäusern wird unter Leitung von Stefan Niederreiter fortgeführt. Er hatte zusammen mit seiner Frau Gabriele 2020 mit großem Erfolg das rotarische Masken-Projekt „Dorfen näht für Dorfen“ initiiert.

Weitergeführt werden soll das Projekt „Bewerbertraining“ an den Mittelschulen in der Region, das Bulla bisher für den RC Dorfen durchführte. Auch das seit 1985 größte internationale Projekt von Rotary „EndPolioNow“ (www.endpolio.org ), die Ausrottung der Kinderlähmung, wird im Aufgabenheft des Clubs seinen Platz haben.

Anfang Juli wurden bereits von zahlreichen Mitgliedern des RC Oberes Isental im Rahmen einer Radltour 220 Impfdosen erstrampelt. Alle geplanten gemeinnützigen Projekte – unter anderem die Initiative Shelterbox, die in Krisengebieten tätig ist – werden in Eigenleistung der Clubmitglieder und aus Spenden durchgeführt. So erhoffen die Rotarier des neuen Clubs die Unterstützung durch die Bevölkerung.