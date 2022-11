Dem Adventszauber gehen die Würstl aus

Dicht belagert war das Glücksrad beim Adventsmarkt in Pemmering. Das ganze Wochenende lang war eine Menge los an den Verkaufsständen und Essensbuden. © Anne Huber

Riesenandrang beim Weihnachtsmarkt in Pemmering: Die Dorfgemeinschaft ist sehr zufrieden.

Pemmering – „Es war der Wahnsinn“, sagt Marlene Geyer über den mittlerweile siebten Adventszauber, den die Dorfgemeinschaft Pemmering und Mittbach am Wochenende veranstaltet hat. Denn was vor 40 Jahren auf Initiative der ehemaligen Wirtin Otti Pointner mit Adventskranzverkauf und Glühweinausschank nach der Kirche am Sonntag begann, hat sich inzwischen zu einem beliebten und viel besuchten vorweihnachtlichen Markt entwickelt.

Die 80 geschmückten Adventskränze, die die Frauen der Dorfgemeinschaft aus gespendeten Zweigen gemeinsam gebunden und verziert hatten, sowie weitere 80 ungeschmückte Kränze waren jedenfalls nach wenigen Stunden bereits am Samstagnachmittag ausverkauft. Und das Essen, das eigentlich auch für den Sonntagvormittag gedacht war, ging bereits in den Nachmittagsstunden zur Neige. „Ich musste Leute zum Einkaufen losschicken, damit wir auch heute noch Würstl und Semmeln zum Verkaufen haben“, berichtete Geyer am Sonntag.

Wie immer hat die Dorfgemeinschaft den Adventszauber vorbereitet. Ob beim gemeinsamen Binden der Kränze oder bei den zahlreichen Spenden wie gehäkelte Deckchen, Holzschalen oder Kerzenleuchter – die Pemmeringer und Mittbacher haben Gemeinschaftssinn bewiesen. „Heuer hatten wir sogar 34 verschieden Plätzchensorten“, erzählt Geyer stolz.

Mitgeholfen haben auch die Freischützen, der Pfarrgemeinderat und die Landjugend, die die Stände aufgebaut hat. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgten Bläser aus dem Ort. Und wie immer wird der Erlös des gesamten Verkaufs für soziale Zwecke verwendet, heuer geht er an die Elterninitiative Intern 3 in der Haunerschen Kinderklinik in München und erstmalig an eine Familie aus dem Ort.

Alois Fruth, Vorsitzender der Kinderkrebshilfe, ist Pemmeringer und bestens im Dorf vernetzt. Er war mit einem Glücksrad beim Adventszauber dabei, bei dem mit einem Dreh nicht nur attraktive Preise gewonnen, sondern auch krebskranke Kinder und ihre Eltern unterstützt werden konnten.

Für die Leute aus dem Ort ist der Adventsmarkt weit mehr als nur eine Gelegenheit, sich mit Weihnachtlichem einzudecken. Hier trifft man sich zu Gesprächen, Glühwein und Platzerln. Vor allem bei den älteren Besuchern sei der Raum im Pfarrhaus, der nach dem Umzug des Markts zur Verfügung steht, sehr beliebt gewesen, berichtet Geyer. „Schön, dass das so gut angenommen wird“, sagte auch Besucher Leonhard Hobmaier am Sonntagvormittag. Er schaute nach dem Kirchgang vorbei.