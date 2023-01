Regelwerk für Isens Spielplätze

Längst eine Institution: der öffentliche Spielplatz am Schinderbach in Isen. © anne Huber

Für das Isener Gemeindegebiet gelten künftig genaue Regelungen für private Kinderspielplätze. In der Gemeinderatssitzung wurde nun eine Satzung erlassen, die festlegt, wie die Spielplätze beschaffen sein müssen. Insbesondere geht es in der neuen Satzung auch um die Modalitäten für den Fall, dass Bauherren solche Spielplätze gegen eine Zahlung ablösen wollen.

Isen – Wie berichtet, ist Isen längst nicht die erste Kommune im Landkreis, die sich mit dem Thema befasst hat. Laut Bayerischer Bauordnung ist bei Gebäuden ab drei Wohneinheiten ein ausreichend großer Spielplatz zu errichten. In der Satzung legt der Markt Isen fest, wo diese Spielflächen liegen, wie groß und wie sie ausgestattet sein müssen. So muss beispielsweise bei sechs Wohnungen mit je 80 Quadratmetern Wohnfläche ein 60 Quadratmeter großer Spielplatz angelegt werden. Dieser muss mit einer Sandspielfläche, die in der Regel zehn Prozent der gesamten Fläche ausmacht, einem Spielgerät mit mindestens drei Spielfunktionen, einer Sitzgelegenheit und einem Abfallbehälter ausgestattet sein.

Ein privat zu errichtender Spielplatz soll jedoch immer abgelöst werden, wenn das entsprechende Bauvorhaben innerhalb eines Radius’ von 300 Metern um einen bestehenden öffentlichen Spielplatz liegt. Außerhalb dieser Fläche sollen in der Regel Spielplätze errichtet werden.

Eine Diskussion gab es im Gemeinderat darüber, in welcher Höhe der Bodenrichtwert in die Grundstückskosten einfließen soll. Die Ablösesumme errechnet sich aus der Spielplatzfläche, der Herstellungspauschale in Höhe von 150 Euro pro Quadratmeter Spielplatzfläche sowie dem Abschlag vom Bodenrichtwert.

Die Verwaltung hatte in ihrer Beschlussvorlage einen Abschlag vorgeschlagen, der mit einem Drittel des Bodenrichtwerts errechnet wird. Auch Michael Kunze (SPD) sprach sich für ein Drittel aus. „Wenn der Bodenrichtwert sinken sollte, kann man vielleicht auf die Hälfte gehen“, sagt er. Bernhard Schex (CSU) befürchtete, dass die Ablösesumme dadurch wirtschaftlich unattraktiv für die Bauträger sein könne und plädierte auf ein Viertel. Dieser Meinung schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

Der Faktor ein Drittel hätte für einen 150 Quadratmeter großen Spielplatz eine Ablösesumme von 65 000 Euro bedeutet, durch ein Viertel reduziert sich die Summe auf rund 54 300 Euro.

Die Spielplatzablöse, für die ein städtebaulicher Vertrag zwischen Bauträger und Kommune nötig ist, kann für Herstellung oder Unterhalt öffentlicher Einrichtungen für Kinder- und Jugendfreizeit verwendet werden.

Die Isener Satzung orientiert sich an denen der Stadt Erding und der Gemeinde Fraunberg und wurde zusammen mit den Gemeinden Moosinning, Forstern und der Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen auf die Bedürfnisse der betreffenden Gemeinden angepasst.

