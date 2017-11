Saisonhöhepunkt ist das Starkbierfest

Pünktlich um 11.11 Uhr ist am Samstag, 11.11., auch in Isen auf den Fasching angestoßen worden. Das Faschingskomitee traf sich heuer im Restaurant Ciao Italia.

Isen – Nach einem herzhaften Weißwurstessen ging es gleich an die Planung für die kommende Saison, die als Höhepunkt das Starkbierfest am 24. März bietet. Der Faschingsumzug findet wie gehabt am Faschingsdienstag statt. Komitee-Chef Rul Kellner freute sich am Ende darüber, dass diesmal so viele wie nie bis zum Ende um 23.11 Uhr durchgehalten und sich kreativ an der Stoffsammlung beteiligt hatten. Die ersten Themen stehen schon auf dem Redezettel von Bruder Isenator, der den Isenern wieder die Leviten lesen wird.

Zur Freude aller gesellte sich schließlich auch noch Bäckermeister Josef Sattler zur Runde und spendierte seine beliebte Haustorte.

Albert Zimmerer