Tragischer Unfall: Roller kracht mit Auto zusammen - Jugendliche (16) tödlich verletzt

Von: Hans Moritz

Die Jugendliche wurde noch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen (Symbolfoto) © Archiv

Bei einem schweren Unfall ist eine Roller-Fahrerin (16) aus dem Landkreis Erding ums Leben gekommen. Die Jugendliche geriet in einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn.

Isen/Haag - Eine 16 Jahre alte Roller-Fahrerin aus der Gemeinde Isen ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Mühldorf ums Leben gekommen.

Schwerer Unfall: Jugendliche gerät mit Roller auf Gegenfahrbahn

Die Polizei Waldkraiburg berichtet, dass die Jugendliche auf der Verbindungsstraße von Voglberg in Richtung Haag unterwegs gewesen sei. In einer scharfen Linkskurve geriet die junge Frau gegen 18 Uhr auf die Gegenfahrbahn.

Tödlicher Unfall: 16-jährige Rollerfahrerin kracht mit Auto zusammen

Dort nahte in diesem Moment eine 57-jährige Mühldorferin mit ihrem Auto. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Isenerin so schwere Verletzungen, dass sie am Abend in einer Münchner Klinik ihren Verletzungen erlag. ham

