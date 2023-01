Neue Marktnacht: Sieben Bands auf drei Bühnen

Teilen

Plant die Marktnacht: Kulturreferent Gerhard Aimer-Kollroß. © Anne Huber

Im Interview stellt Kulturreferent Gerhard Aimer-Kollroß seine Planungen zur neuen Marktnacht in Isen vor.

Isen – Nach 15 Jahren Pause soll es wieder eine Marktnacht geben. Die beliebte Veranstaltung mit Auftritten von Bands und kulinarischen Verkaufsständen wurde 2007 nach zehn Jahren vor allem wegen Sicherheitsbedenken eingestellt. Inzwischen ist die Planung für eine neue Marktnacht angelaufen, die am Samstag, 13. Mai, steigen soll. Wir wollten von Kulturreferent Gerhard Aimer-Kollroß wissen, worauf sich die Besucher freuen können.

Woran erinnern Sie sich, was die Marktnacht attraktiv gemacht hat?

Oh, das ist 17 Jahre her, ich kann mich nicht an Details erinnern. Ich weiß aber, dass die Marktnächte schöne Feste waren, dass man viele Leute getroffen hat, dass viele Leute von außerhalb da waren.

Was bleibt von der alten Marktnacht?

Der Termin. Die Marktnacht wird auch heuer am Abend und in der Nacht vor dem Kreuzmarkt stattfinden. Und das vielfältige kulinarische und kulturelle Angebot.

Und was wird anderes?

Die Marktnacht wird kleiner. Sie wird nur im Ortskern, das heißt, in der Münchner Straße zwischen Sparkasse und Bäckerei Sattler und auf dem St. Zeno-Platz stattfinden.

Wie weit ist die Planung?

Wir gehen von drei Bühnen aus, wo die jetzt genau hinkommen, haben wir noch nicht endgültig festgelegt. Eine wird vermutlich ein Bühnentruck sein. Auch um die Bands haben wir uns schon gekümmert, die müssen ja möglichst früh stehen. Sieben bis neun Bands aus Isen und Umgebung werden auftreten. Dabei haben wir auf ein breites musikalisches Spektrum geachtet, wir wollen ja Musik für alle Arbeitsgruppen bieten. Wer von den Vereinen mitmacht, müssen wir abwarten, da bekommen wir die Ergebnisse erst in den nächsten Tagen.

Ein Grund, die Marktnacht einzustellen, waren ja Sicherheitsbedenken. Wie sieht es damit aus?

Letztendlich kann man nicht zu 100 Prozent sagen, dass es eine friedliche Marktnacht wird. Aber Veranstaltungen in Isen verliefen in den letzten Jahren weitgehend friedlich und ruhig. Dass mal was zu Bruch geht oder mal ein wenig gerempelt wird, damit muss man rechnen. Wir nehmen das Thema aber nicht auf die leichte Schulter, sondern überlegen, welche Vorgaben wir brauchen. Auf dieser Grundlage werden wir ein Sicherheitskonzept erarbeiten.

Veranstalter der neuen Marktnacht ist wie bei der alten der Markt Isen?

Das ist noch nicht spruchreif. Wir überlegen, ob wir das über einen Verein abwickeln können.

Auch wenn Vereine und Wirte mitmachen, bleiben doch viele Ausgaben, oder?

Klar, es kommen Ausgaben auf uns zu. Deswegen wollen wir uns auf Sponsorensuche im Ort und im Landkreis machen. Auch an Eintritt für Besucher über 16 Jahre haben wir schon gedacht, dass lässt sich aber vermutlich aufgrund der Örtlichkeit nicht umsetzen. Die Marktnacht soll eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung sein, umso mehr muss es uns gelingen, dass möglichst wenig Geld auf der Straße bleibt.

Sie organisieren die Marktnacht nicht allein, wer gehört zum Team?

Zum Planungsteam gehören meine Gemeinderatskollegen Michael Kunze und Martin Jell. Außerdem Rudi Kellner, Korbinian Niedermeier und Albert Zimmerer. Für die Werbung ist Claudia Guttengeber mit seowebdesign zuständig. Wir wollen die Veranstaltung vor allem auf den modernen Medien bewerben, dazu soll auch ein Video gedreht werden. Die ursprüngliche Idee, die Marktnacht wieder zu beleben, stammt ja von Albert Zimmerer, ich bin aber nicht abgeneigt, die Idee im Team umzusetzen.

Gibt es bereits Resonanz in der Öffentlichkeit?

Ja, viele haben mir gesagt, dass sie die Marktnächte als gelungene Veranstaltungen mit super Atmosphäre empfunden haben, es toll war, Leute zu treffen. Und dass sie sich freuen, dass es die Marktnacht wieder gibt.