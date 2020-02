MSC unterstützt „Licht in die Herzen“: 1000 Euro für Leserhilfswerk

Der Erfolg vom ersten „Advent im Park“ hat selbst die Macher des Motorsportclubs (MSC) Isen überrascht. Davon profitiert auch unser Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“.

Isen– Zwei Tage lang strömten die Besucher in den Meindl-Park, um dort die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. Auch wenn MSC-Vorsitzender Harald Weizenbeck bescheiden das gute Wetter als Grund für den Besucheransturm nennt, verantwortlich für den Erfolg des Adventsmarktes waren ein überzeugendes Konzept mit Anbietern aus Isen und Umgebung sowie kulturellen Einlagen und der Einsatz von rund 50 Helfern aus den eigenen Reihen. Um in der Region Gutes zu tun, unterstützt der MSC nicht nur Vereine und Organisationen vor Ort wurden mit insgesamt 1000 Euro (wir berichteten). Auch für das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung spendet der MSC 1000 Euro.

Anne Huber