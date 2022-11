Stammgäste lassen Wirt vom Isenstüberl hochleben

Jubilar Martin Wegmaier (M.) an seinem 95. Geburtstag mit den Gratulanten (hinten, v. l.): Pfarrer Josef Kriechbaumer, Landrat Martin Bayerstorfer, Bürgermeisterin Irmgard Hibler, Sohn Martin Wegmaier, Enkel Thomas, Tochter Katharina Windshuber (vorne, l.) und Laura Büchlmann, Freundin von Enkel Thomas. © Anne Huber

Isenstüberl-Wirt Martin Wegmaier feiert seinen 95. Geburtstag in seinem „Wohnzimmer“. Der Jubilar ist auch bei der Jugend beliebt.

Isen – Martin Wegmaier ist ein echtes Isener Gwachs. „Geboren am 18. November 1927, um neun Uhr vormittags z’Isen an der Isen“, beschreibt er an seinem 95. Geburtstag den Ort seiner Geburt. Dass das Haus an der Isen bei vielen nur als „da Wegmoar“ bekannt ist, hängt mit der urigen Wirtschaft „Isenstüberl“ zusammen, die der Jubilar bereits 1949 eröffnet hat.

Kein Wunder, dass auch sein Geburtstag in der gemütlichen Wirtsstube gefeiert wurde, zusammen mit Bürgermeisterin Irmgard Hibler, Pfarrer Josef Kriechbaumer, Landrat Martin Bayerstorfer, etlichen Gemeinderäten und selbstverständlich vielen Stammgästen.

„Schulzeit in Isen“, fuhr der Jubilar fort, die Eckdaten seines Lebens aufzuzählen. Und berichtete, dass die Schule zwar erst um Viertel vor Acht begann, es aber üblich war, dass die Schulkinder davor den Frühgottesdienst besuchten. Nach der Schule lernte Wegmaier Schuster, ein Handwerk, das über Generationen in seiner Familie ausgeübt wurde.

Wegmaiers Kindheit und Jugend waren geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Als 16-jähriger Bursch, so erinnerte er sich, hat er mit der Isener Feuerwehr geholfen, nach den Bombenangriffen in München Brände zu löschen. Nach dem Arbeitsdienst in Brannenburg musste Wegmaier sogar noch für ein Jahr zum Militär. Heute kann er zwar Anekdoten über die belastenden Kriegserlebnisse erzählen, los gelassen hat ihn die Zeit jedoch nie.

Nach dem Krieg schuf sich der Jubilar mit der Wirtschaft ein weiteres Standbein zur Schusterei und zum Lebensmittelladen, den bereits seine Mutter betrieben hatte. „Ich hätt’ ja lieber ein Finanzamt angfangt, aber des is ned gangen“, spaßte er. „Zuerst haben wir nur Weißbier und dunkles Bier verkauft. Das Helle war nämlich um a Fünferl teurer, des ham die Isener net mögen.“ Anfang der 70er Jahre hat Wegmaier begonnen, Semmeln, später auch Brot, auszufahren. Vielen Isenern ist er dafür bekannt, dass er in seinem Mercedes-Kombi die Arbeiter auf Baustellen und in Betrieben mit Brotzeiten belieferte. Leberkäs, Pressack, heiße Würstl oder Essigwurst hat er – immer im weißen Kittel – von der Ladefläche seines Kombis herunter verkauft.

Seine Tochter Katharina erinnert sich, dass er oft für die Kinder „Pfennigguatl“, kleine Süßigkeiten, als Geschenk dabei hatte. Nach einem schweren Herzinfarkt blieben dem damals 65-jährigen Wegmaier nur noch Gaststätte und Kramerladen. Mit der Schusterei hatte er schon vorher aufgehört. Fünf Wochen musste er 1992 im Krankenhaus bleiben, wo er seinen ersten Herzschrittmacher bekam. „Heut’ hab ich schon den Dritten“, erzählt er.

Eine schwere Zeit war für den Jubilar die Krankheit seiner Frau Maria. Sie war der Grund, dass sich Wegmaier selbst nach eigener schwerer Erkrankung nicht aufgegeben hat. Im Mai 2018, nur wenige Tage vor dem 60. Hochzeitstag, musste sich Wegmaier von seiner Frau verabschieden.

Vier Kinder – „oan Bua und drei scheene Dirndl“ – hat das Ehepaar großgezogen. Die Wirtsstube war für die ganze Familie Lebensmittelpunkt. „Das war wie unser Wohnzimmer“, erzählte seine Tochter. Hier habe die Mutter ihre Näharbeiten erledigt, um, wenn Kunden zum Einkaufen kamen, über den Flur in den Kramerladen zu gehen. Bis 2007 hat das Ehepaar das kleine Lebensmittelgeschäft betrieben.

Dafür blühte in den letzten zehn Jahren das Isenstüberl auf. Denn zu den älteren Stammgästen in der Wirtschaft kamen immer mehr junge Besucher: Der Wegmoar wurde Kultwirtschaft für junge Leute. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass Wegmaier nicht nur ein begnadeter Erzähler ist, sondern auch gut zuhören kann.

Dass man den Jubilar heute noch in der Wirtschaft antrifft, die längst verantwortlich von Sohn Martin betrieben wird, hängt damit zusammen, dass er einfach gern unter Leuten ist. „Corona war eine schreckliche Zeit für ihn“, sagte seine Tochter. Umso schöner, dass der Senior-Wirt seinen 95. Geburtstag so feiern konnte, wie er es am liebsten hat: Zusammen mit vielen Leuten. ANNE HUBER

