Berufsmesse Isen: Hier finden die Schüler ihren Traumberuf

Fasziniert von Motoren und Lichtmaschinen: Das Bild links zeigt interessierte Schüler am Stand vom Autohaus Spielberger mit Inhaber Georg Thomas Spielberger (rechts). © Anne Huber

Viel los war bei Berufsmesse in der Isener Schulturnhalle. Die Betriebe haben die Gelegenheit genutzt, um wohnortnah Kontakt mit den Jugendlichen aufzunehmen.

Isen – Von Altenpfleger bis Zimmerer: Bei der zweiten Berufsmesse konnten sich die Isener Mittelschüler selbst ein Bild von Merkmalen und Anforderungen verschiedener Ausbildungsberufe machen. Einen Tag lang hatte sich die Schulturnhalle in eine kleine Messehalle verwandelt.

„Wir sind den Betrieben für ihre Bereitschaft sehr dankbar, bei uns dabei zu sein“, sagte Lehrerin Steffi Peitner, die zusammen mit Schulleiter Michael Oberhofer und dessen Stellvertreter Florian Spirkl die Messe organisiert hat. Dass viele Betriebsinhaber aus Isen und naher Umgebung die Ausbildungs- und Berufsmesse zur Chefsache erklärt haben und selbst hinter ihren Ständen Auskunft gaben, zeigte laut Oberhofer, wie wichtig die wohnortnahe Kontaktvermittlung auch für die Betriebe sei.

Das bestätigte Zimmerer Georg Wimmer: „Als Betrieb muss man sich darum kümmern, Azubis zu bekommen, um später gute Mitarbeiter zu haben.“ Wimmer, der selbst an der Hauptschule Isen den Quali machte und als Meister einen eigenen Betrieb führt, ließ die Schüler Schrauben eindrehen und Nägel einschlagen. Und räumte gleich mit dem Klischee auf, dass Zimmerer kein Beruf für Frauen sei. „Wir haben auf der Baustelle Kräne“, relativierte er die Aussage, dass in seinem Beruf vor allem Muskelkraft gefragt ist. Die Sechstklässler Bozhidar, Daniel und Stefanie, die an seinem Stand ihren Fragebogen ausfüllten, den sie als Arbeitsauftrag mitbekommen hatten, können sich auf jeden Fall vorstellen, ein Praktikum als Zimmerer zu machen – auch wenn es mit dem Einschlagen der Nägel noch nicht allzu gut klappt.

Am Nageln versuchen sich die Schüler im Bild oben. Genau auf die Finger schaut ihnen dabei Zimmerer Georg Wimmer (r.). © Anne Huber

Besonders wichtig ist die Kontaktvermittlung zwischen Jugendlichen und Betrieben für die Schüler der achten Klassen, die verpflichtend ein zweiwöchiges Praktikum absolvieren müssen. Denn nicht allen Schülern geht es wie Elisa, deren Berufsziel Kfz-Mechatronikerin schon seit langem feststeht. „Ich hab’ schon als kleines Kind gern an Autos rumgeschraubt“, sagte die Achtklässlerin. Während ihre Freundin Lina sich den Stand des Autohauses Spielberger „nur mal anguckt“, hat Elisa gleich ein Gespräch mit Geschäftsinhaber Georg Thomas Spielberger begonnen.

Die Siebtklässlerinnen Flora, Leni und Amelie informierten sich bei Katharina Rieger von den Zahnärzten am Schönen Turm in Erding über den Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten. „Der Quali ist okay, bei uns muss es vor allem vom Menschen her passen“, sagte Rieger und nannte Freundlichkeit sowie Höflichkeit als Grundvoraussetzung, um als Arzthelferin zu arbeiten.

Acht Berufe kann man bei der Gewo Feinmechanik lernen, erklärte Junior Account Managerin Theresa Gruber den Schülern. Während sich Lukas – dessen Cousine auf dem Werbeplakat der Firma zu sehen ist –, Kilian und Andreas an der Werkbank sehen, zieht es Julia und Luis eher an den Schreibtisch. „Wir bieten neben technischen Berufen auch Büromanagement, IT und Produktdesign“, sagte Gruber. Sogar das duale Studium sei in der Firma, die ihren Sitz in Hörlkofen hat, möglich.

Am gemeinsamen Stand der Isener Kindertagesstätten ging es um die Berufe Erzieher und Kinderpfleger. Dass es für sie in diese Richtung gehen soll, wissen Pia, Hannah und Emilia schon genau, obwohl sie erst die sechste Klasse besuchen. „Ich liebe kleine Kinder und passe gern auf meine kleinen Cousins und Cousinen auf“, erzählte Pia. Über das Interesse freute sich Christina Gruber vom St.-Zeno-Kindergarten. „Wir brauchen schließlich dringend Nachwuchs“, sagte sie zum aktuellen Fachkräftemangel in ihrem Beruf.

„Viele Schüler haben schon Ideen, in welchen Beruf sie später einmal arbeiten wollen“, stellte Ellinor Scheigenpflug-Rauscher von der Berufsberatung der Arbeitsagentur fest. „Man merkt, dass die Jugendlichen viele Berufe kennen und in den Familien darüber gesprochen wird“, hat sie einen grundsätzlichen Unterschied zu Schülern aus dem städtischen Umfeld festgestellt. Dass jungen Menschen nach der Berufsausbildung viele Möglichkeiten offenstehen, betonte Scheigenpflug-Rauscher auch in ihren Gesprächen mit den Schülern.

Karriere und Weiterbildung war das Thema einer Veranstaltung am Vorabend. Ehemalige Schüler der Mittelschule von 19 bis 33 Jahren stellten dabei sich und ihren beruflichen Werdegang vor. „Das hat eindrucksvoll gezeigt, dass einem nach Quali und Berufsausbildung viele Möglichkeiten offenstehen“, zog Organisatorin Peintner ein positives Resümee. Die nächste Berufsmesse will die Schule in drei Jahren veranstalten. „Wir wollen, dass alle Mittelschüler der siebten bis neunten Klassen einmal die Gelegenheit zu dieser Art der beruflichen Orientierung haben“, erklärte Oberhofer. Dass es heuer mit dem Wegweiser in den Beruf geklappt hat, davon ist er überzeugt.

ANNE HUBER