16-Jährige mit Roller tödlich verunglückt: Fassungslosigkeit an Schule - „Gemeinsame Zeit war viel zu kurz“

Familie und Freunde haben an der Unfallstelle Blumen niedergelegt. © Weidner

Fassungslosigkeit und Trauer herrschen an der Haager Realschule. Eine 16-jährige Schülerin war bei einem Unfall am Dienstagabend ums Leben gekommen. Nun trauert die gesamte Schulfamilie.

Isen –Trauer, Fassungslosigkeit und Entsetzen herrschen seit Dienstagabend, als sich die Nachricht vom Tod der 16-jährigen Schülerin aus Isen, die mit ihrem Motorroller verunglückt war, wie ein Lauffeuer verbreitete. Den ganzen Nachmittag und Abend über kamen am Mittwoch Bekannte, Freunde und Familie an den Unglücksort, um Abschied von der 16-Jährigen zu nehmen. Zahlreiche Kerzen wurden angezündet, Blumen niedergelegt.

16-Jährige stirbt bei Unfall: Fassungslosigkeit und Trauer an Realschule

„Unsere gemeinsame Zeit war viel zu kurz“ oder „Fly high, I will miss you“ war dort unter anderem zu lesen. Auf einer Kerze steht: „Du bist jetzt im Himmel.“ Daneben wurde ein Foto in einem Strauß Rosen aufgestellt, dass das Mädchen beim Feiern zeigt.

Die Isenerin besuchte die zehnte Klasse der Realschule in Haag, war eine sehr beliebte Schülerin – und hätte nach den Pfingstferien ihre Abschlussprüfung ablegen sollen. Schulleiter Hermann Huber erfuhr am frühen Mittwochmorgen von dem tragischen Unfall, informierte die Lehrkräfte und setzte sich mit der Familie in Verbindung, wie er berichtet.

Für solch „massive Ausnahmezustände“ hat die Realschule Haag ein Konzept zur Trauerbegleitung erarbeitet. „Wir haben gehofft, dass wir es nie brauchen werden und sind jetzt froh, dass wir es haben“, so der Rektor. Das Krisenteam bestehe aus Lehrkräften, einer Schulpsychologin und Personen, die einschlägig ausgebildet sind, erklärt Huber.

Darüber hinaus gehe an alle Eltern ein Schreiben mit Informationen und Hilfenummern. „Die Kinder gehen nach Hause und dort übernehmen die Eltern die Trauerbegleitung. Deswegen müssen wir die Mütter und Väter dementsprechend anleiten“, so Huber.

Schülerin mit Roller tödlich verunglückt: „Ort der Trauer“ in Hauskapelle der Schule errichtet

In der Hauskapelle der Realschule wurde ein „Ort der Trauer“ eingerichtet. Dort steht ein Bild der Verunglückten, ein Kondolenzbuch liegt aus und an einer Pinnwand können die Schüler „Gedanken niederschreiben“, so der Rektor.

Die Lehrkräfte und die Schulpsychologin stünden „Tag und Nacht“ bereit, um für die Kinder da zu sein. Viele würden in der Kapelle vorbeischauen, Mitschüler hätten Blumen hingestellt. Am Donnerstag habe die gesamte Schule eine Trauerminute für die 16-Jährige abgehalten.

Für den Schulleiter besonders wichtig: „Trauer kann man niemandem abnehmen. Aber wir können einen intimen Raum einrichten, an dem jeder ein stückweit seinen Schmerz verarbeiten und sich verabschieden kann. Bei uns ist niemand alleine. Wir trauern gemeinsam. Wir leben Schulfamilie“, sagt er.

Schülerin tödlich verunglückt: Rektor betont - „Bei uns ist niemand alleine - Wir trauern gemeinsam“

Für Huber ist es wesentlich, dass das Konzept allen Betroffenen beim Trauern hilft und Hoffnung schenken soll. In der Kapelle sollen die Kinder die Möglichkeit haben, „etwas abzugeben“. Auch die zehnte Klasse, die die 16-Jährige besuchte, habe ihre Klassenfahrt angetreten. „Sie wollen gemeinsam trauern, sich gegenseitig unterstützen und füreinander da sein“, erklärt der Rektor. Es seien auch Begleitkräfte mitgefahren, die die Jugendlichen betreuen und „einfach da sind“.

Wie berichtet war die Schülerin am Dienstagabend auf der Gemeindeverbindungsstraße von Voglberg Richtung Haag mit ihrem Roller unterwegs. Sie geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Wagen, den eine 57-Jährige lenkte, zusammen. Die 16-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen, wo sie am Abend verstarb. (Anja Leitner und Martin Weidner)

