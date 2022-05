Viel Fantasie für Fantasy: die 16-jährige Autorin Theresa Schex

Teilen

Die Geschichten fließen aus ihr heraus: Jungautorin Theresa Schex mit ihrem prämierten Roman „Isen in Flammen“. Wegen Corona kein Theaterstück Mama wollte eine Liebesgeschichte Schreiben „eher ein Hobby“ © Anne Huber

Theresa Schex ist 16 und hat schon drei Romane geschrieben. Mit ihrem ersten historischen Werk „Isen in Flammen“ hat sie einen Preis gewonnen.

Isen – Theresa Schex ist gerade einmal 16 Jahre alt und hat bereits einen Roman veröffentlicht. Doch nicht nur das: Sie hat für ihr Buch „Isen in Flammen“, das im Isen des Jahres 1638 spielt, auch den Nachwuchs-Literaturpreis ihres Heimatortes bekommen. Eigentlich favorisiert die Schülerin, die am Gymnasium Gars die zehnte Klasse besucht, Fantasy-Romane. Nicht als Lesespaß, wie es Fantasiegeschichten für viele Jugendliche ihres Alters sind, Theresa verfasst ihre Romane selbst. Ihren ersten Versuch, eine stark an J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ angelehnte Geschichte, hat sie mit zwölf Jahren geschrieben.

Inzwischen liegen zwei fertige Romane, die in einer von ihr selbst ausgedachten Fantasy-Welt spielen, in der Schublade. Die Idee zu einem historischen Roman mit Bezügen zu Isen stammt ursprünglich von ihrem Vater. Bernhard Schex, im Isener Gemeinderat als Referent für Heimatgeschichte tätig. Er schlug seine Tochter jedoch zunächst als Autorin eines Bühnenstücks vor, das als Bestandteil der 1275-Jahr-Feier aufgeführt werden sollte. Wegen der Unsicherheiten durch Corona und der Unmöglichkeit, ein solches Projekt bei wiederholtem Lockdown auf die Beine zu stellen, wurde ein Roman daraus.

Für Theresa, die beim Schreiben „immer szenisch denkt“, Ideen frei entwickelt und die Handlung situativ weiterspinnt, war eine auf tatsachenbasierte Geschichte zunächst Neuland. Für „Isen in Flammen“ hat sie im Heimatarchiv recherchiert und geschichtliche Werke zum Dreißigjährigen Krieg in Bayern gelesen. Um ihrem eigenen Stil treu zu bleiben, gehörten bewusst keine historischen Romane zu ihrer Lektüre. „Ich neige nämlich dazu, einen Schreibstil relativ schnell zu übernehmen“, gesteht sie selbstkritisch.

Ihren Protagonisten Georg hat sie frei erfunden, der Name seines Vaters taucht dagegen tatsächlich in den wenigen zur Verfügung stehenden historischen Dokumenten über den Isener Marktbrand auf. Und die Idee eine Liebesgeschichte in die Handling zu verweben, stammt von Mutter Gabriele Schex. „Ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür, aber meine Mutter meinte, dass es schön wäre, wenn die eher düstere Handlung ein wenig aufgelockert wird.“

Als erste haben dann ihre Eltern den Roman gelesen, den Theresa nach einem dreiviertel Jahr fertig geschrieben hatte. Inzwischen hat sie viel Lob für das Buch eingeheimst. Dass sie damit den Nachwuchspreis des Kunst- und Literaturwettbewerbs Fabelhaftes Isen gewinnen würde, hat sie sich allerdings nicht vorstellen können. „Mit dem eingereichten Auszug gelang es Theresa Schex , die gesamte Jury in ihren Bann ihrer Geschichte zu ziehen“, begründeten die Juroren die Entscheidung, die Geschichte des jungen Brauers Georg mit einem extra geschaffenen Preis auszuzeichnen. „Ich hab nicht wirklich damit gerechnet, die anderen Autoren waren sehr gut“, sagt sie.

Doch Theresa, die mit Eltern, drei Schwestern, Großeltern, zwei Katzen und neun Hühnern auf einem ehemaligen Bauernhof in Westach lebt, hat noch andere künstlerische Begabungen. Auch das Logo der 1275-Jahr-Feier, das die Giebel des Kirchturms der Pfarrkirche St.Zeno und des alten Rathauses als gestalterische Elemente verwendet, stammt von ihr. „Ich hab mich hingehockt und ein bisschen rumprobiert – und dann ist das rausgekommen“, sagt sie bescheiden.

Ihr liebstes Hobby nach dem Schreiben ist es, mit dem Pferd im Gelände unterwegs zu sein. Theresa reitet seit sie sechs Jahre alt ist, inzwischen hat sie seit einigen Jahren eine Reitbeteiligung. Zum Schreiben kommt sie vor allem am Wochenende und in den Ferien, während der Schulzeit macht sie zum Ausgleich lieber Sport.

Ob sie sich vorstellen kann, das Schreiben zum Beruf zu machen? „Eher nicht, das bleibt wahrscheinlich eher ein Hobby“, sagt sie. Medizin könnte sie sich als Studienfach vorstellen: Geschichte, das ohnehin ein Lieblingsfach in der Schule ist, ist durch die Beschäftigung mit dem historischen Thema in die Auswahl gerückt. Schreiben wird sie so lange, wie „ich Spaß dabei habe“, sagt sie. Nach „Isen in Flammen“ hat sie auch gleich mit einer weiteren Fantasy-Geschichte begonnen.

ANNE HUBER