„Brutal gute Resonanz“

Teilen

Beste Stimmung herrschte am Samstagabend, als die Jugend das Zelt übernahm. © Anne Huber

Wirt Anton Müller ist rundum zufrieden mit der Isener Wiesn. Das Weinfest, das es heuer zum ersten Mal gab, soll zur Tradition werden.

Isen – Nach fünf Tagen Volksfest ziehen Festwirt, Schausteller und Kommune positive Bilanz. Rundum zufrieden ist Wirt Anton Müller. „Das Wetter war auf unserer Seite“, erklärt er sich den durchwegs guten Besuch von Bierzelt und Barhütte. Auch das Weinfest am Donnerstag sei so gut angenommen worden, dass „ich mir eine Wiederholung im nächsten Jahr vorstellen kann“, sagt er.

Absoluter Besuchermagnet sei der Freitagabend gewesen: „Da war das Zelt bis auf den letzten Platz voll, irgendwann standen alle Besucher, ob jung oder alt, auf den Bänken“. Den Grund für die „brutal gute Resonanz“ des Freitagabends sieht der Wirt in der Kombination aus dem traditionell gut besuchten Tag der Betriebe und der Musikauswahl. „Tetrapack macht Musik, die einfach allen gefällt“, sagt er über die Partyband aus dem Landkreis, die für ihren Mix aus Pop, Evergreens und Bierzeltklassikern bekannt ist.

Zufrieden ist Müller aber auch mit dem Samstag, mit dem er sich an jungen Besucher richtet. „Die Band war gut, das Zelt gut gefüllt“, bilanziert er zufrieden.

Oldtimertreffen und Jubiläum der Katholischen Frauengemeinschaft hätten auch am Sonntag für guten Besuch gesorgt, freut er sich. In Isen schätzt der Wirt das „gute Publikum“ und die „schöne Zusammenarbeit“ mit der Gemeinde. Umsatzzahlen will Müller nicht nennen, meint aber, dass der Bierausstoß nach allen sechs Tagen Volksfest ähnlich wie im vergangenen Jahr ausfallen werde. Für Müller und sein Team ist das Isener Volksfest nach Geisenhausen und Wartenberg das dritte Fest hintereinander. In nur einem Tag musste heuer der Umzug von Küche und Bestuhlung von Wartenberg nach Isen bewerkstelligt werden. Zu schaffen sei das alles nur mit einem „super Team, das von Mal zu Mal routinierter wird“, sagt er. Eine „richtige Bereicherung“ sei die Zusammenarbeit mit Bruder Christian, der als Vollblutprofi die Abläufe in der Küche im Griff habe. Dass sich an der Küche etwas geändert hat, merkten auch die Gäste, die heuer voll des Lobes für das Essen im Festzelt waren.

Weniger positiv als Müller beurteilt Schaustellersprecher Robert Thalkofer das Wetter. „Wir haben gemerkt, dass bei der größten Hitze weniger Leute gekommen sind“, erklärt er. Trotzdem seien die Schausteller zufrieden, lautet sein Fazit.

Über ein gelungenes und gemütliches Volksfest freuen sich auch Volksfestreferent Hans Schrimpf und Bürgermeisterin Irmgard Hibler. „Die Stimmung war ausgesprochen gut, das Programm hat sich bewährt und es kam zu keinerlei unliebsamen Zwischenfällen“, lobt Hibler die Feierkultur der Isener. Das Weinfest möchte die Bürgermeisterin als festen Bestandteil des Volksfestes aufnehmen. Begeistert seien auch die Besucher aus der Partnergemeinde Ernstbrunn gewesen. „Den Gästen aus Österreich hat es sehr gut gefallen und es hat sich ein sehr netter Kontakt entwickelt.“ Der Gegenbesuch der Isener im Weinviertel ist übrigens für Ende September/Anfang Oktober geplant, anmelden können sich Interessenten bis Donnerstag, 29. Juni, im Rathaus. „Wir werden den Donnerstag auch wieder als alternativen Tag der Betriebe bewerben“, kündigt Hibler an.

Hiblers Dank gilt vor allem den Besuchern, die das Volksfest auch heuer wieder so gut angenommen hätten. Besonders freue sie sich aber, dass die Katholische Frauengemeinschaft „dem Volksfestsonntag einen so schönen Rahmen gegeben hat“.

Jung und Alt auf den Bänken

Gegenbesuch im Weinviertel