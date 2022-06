Volksfest Isen: Friedlich, fröhlich, feierlich

Teilen

Nach zwei Jahren Pause genossen die Isener ihr Volksfest in vollen Zügen. © Anne Huber

Isen - Bis Montagabend war in Isen Volksfest angesagt. Fünf Tage lang feierten die Isener zusammen mit ihren Gästen. Festwirt, Schausteller und Gemeinde zogen eine positive Bilanz.

Es war ein Volksfest, auf das die Isener gewartet haben: Fast durchgängig friedlich, fröhlich und harmonisch haben die Isener fünf Tage lang mit Volksfesteinzug, Kirchenzug am Sonntag, Böllerschießen und Derbleckn ihr Volksfest gefeiert. Festwirt, Schausteller und Gemeinde ziehen eine positive Bilanz. „Die Leute haben es genossen, nach der zweijährigen Pause wieder aufs Volksfest gehen zu können“, sagt Wirt Anton Müller. Der Gastronom aus Wartenberg war bereits zum zweiten Mal für Festzelt, Biergarten und Urweisse Hüttn verantwortlich.

Insgesamt 60 Mitarbeiter hatte er für die Bewirtschaftung eingesetzt. Zu den eigenen Kräften aus dem Hotel Reiter kamen Aushilfskräfte und das eingespielte Serviceteam, das den Isenern bereits aus vergangenen Volksfesten bekannt ist. Besonders zufrieden war Müller mit dem Eröffnungstag, auch wenn dieser eine besondere Herausforderung für das Personal sei. „Da kommen alle 1200 Gäste auf einmal und wollen möglichst schnell ihr Bier und ihr Essen haben“, erklärt er. Gut sei auch der Mittagstisch am Donnerstag angenommen worden, bilanziert der Wirt.

Das Programm für den Donnerstagabend, der in Isen schon immer ein schwieriger Kandidat war, müsse man überdenken. „Der war nicht so prickelnd. Aber vielleicht muss man da in eine ganz andere Richtung gehen, weg vom üblichen Volksfest“, sagt er. Dass der Madl- und Burschentag nur mäßig besucht war – den ausgelobten Preis von 20 Liter Bier und zehn Hendl für den Verein mit den meisten Besuchern staubten die St. Wolfganger ab – wirft allerdings nur einen kleinen Schatten auf das insgesamt positive Fazit des Wirts. Und die kleine Schlägerei in der Nacht zum Sonntag sei „so schnell vorbei gewesen, wie sie angefangen hat“.

Erstaunlich findet er den Besucherstrom am Sonntag, trotz Hitze sei das Zelt immer gut besucht gewesen. „Das liegt auch an den Einlagen des Faschingskomitees“, vermutet er.

Nach dem nächsten Wochenende, an dem Müller noch einmal für die Bewirtschaftung beim Festwochenende verantwortlich ist, stehen für den Wirt und seine Mitarbeiter erst einmal „zwei bis drei Wochen Nacharbeit an“. Ob er nächstes Jahr wieder dabei sein wird? „Ich bin nicht abgeneigt“, sagt er.

Positiv beurteilt auch Robert Thalkofer, der die Schausteller vertritt, den Verlauf des Volksfests. Wie Müller ist auch er der Meinung, dass die Leute richtig froh waren, wieder feiern zu können. „Wir Schausteller sind zufrieden“, sagt er. „Wir hatten ein sehr gelungenes Volksfest. Man hat richtig gemerkt, dass es die letzten beiden Jahre gefehlt hat“, sagt Bürgermeisterin Irmgard Hibler. Ihre ganz persönlichen Höhepunkte waren der Anstich und die gute Stimmung am Freitag beim Tag der Betriebe. „Im Großen und Ganzen war es friedlich, kleinere Reibereien gibt es immer“, sagt die Bürgermeisterin. Dass für alle etwas dabei war, meint Volksfestreferent Hans Schrimpf. Jetzt gelte es, ein Resümee zu ziehen, um für 2023 planen zu können.

Und die Besucher? Sind ebenfalls zufrieden. Beim Essen könnte sich der Wirt mehr ins Zeug legen, sagte ein Ehepaar, das namentlich nicht genannt werden möchte. Dass es zu wenig Fahrgeschäfte gebe, bemängelte eine 18-Jährige. „Es war schön, dass man sich wieder treffen konnte, uns hat es gefallen“, sagt Lydia Brosow. Die AWO- Chefin war mit Mitgliedern beim Seniorentreffen dabei, das heuer vom Landkreis ausgerichtet wurde.

Nach dem Volksfest ist in Isen vor dem Festwochenende: Den Isenern bleibt eine kurze Pause, bevor es in wenigen Tagen mit dem Festwochenende 1275 Jahre Isen weitergeht (siehe Bericht rechts). (Anne Huber)