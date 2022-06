Die Isener strömen ins Festzelt: Mit sechs Schlägen zapft Irmgard Hibler an

Volksfest Isen

Der große Einzug ins Isener Festzelt war ein gelungener Auftakt fürs Volksfest.

Isen – Fahnen, Tracht und Blasmusik: Mit einem prächtigen Einzug wurde am Mittwoch das 36. Isener Volksfest eröffnet. Traditionell angeführt wurde der Zug von der Isener Blaskapelle, ihr folgten Böllerschützen und Faschingskomitee. Beide Vereine feiern heuer Jubiläum und wirken am Volksfestsonntag mit. Neben zahlreichen Fahnenabordnungen der Vereine waren auch die Erstklässler der Isener Schule dabei, Pfarrer Josef Kriechbaumer und der Pfarrgemeinderat sowie die Gemeinderäte.

Unübersehbar und unüberhörbar war die in einheitliches Grün gekleidete Fußballjugend. Den Schluss des langen Zugs bildeten Wirt Anton Müller, Braumeister Tom Drechsel und Volksfestreferent Hans Schrimpf sowie die Festkutsche mit den Bürgermeistern. Und wer nicht mitmarschierte, der stand am Straßenrand und applaudierte. Wegen der unsicheren Wetterlage – es war Gewitter angesagt worden –hatten die Veranstalter beschlossen, auf das Brauereigespann, das immer ein besonderer Hingucker ist, zu verzichten. Im innerhalb von wenigen Minuten gut gefüllten Festzelt schritt dann Bürgermeisterin Irmgard Hibler zur Tat.

Assistiert von Valentin Vorbuchner von der Taufkirchener Brauerei zapfte sie mit sechs Schlägen das erste Fass Festmärzen an. Schon mit dem Taktstock bereit stand Dirigent Marcel Schultheis, um seinen Musikern das Zeichen für den Tusch zu geben.

+ Beschwingt von Musik der Isener Blaskapelle ging es im Festzug durch die Marktgemeinde. © Anne Huber

Isener Blaskapelle und Mittbacher Goaßlschnalzer sorgen traditionell am ersten Volksfesttag für die Unterhaltung der Besucher. Helden des Tages waren die Volksfestbedienungen, die unzählige Mass Bier und vollgepackte Schlitten mit Hendln, Schweinswürstlen und Brezen zu den Gästen trugen.

Nach Seniorentreffen am Donnerstag und dem Abend der Madl- und Burschenvereine geht es heute mit dem Kindernachmittag weiter. Fahrgeschäfte, Los- und Wurfbuden bieten dann Volksfestspaß zu ermäßigten Preisen. Ganz kostenlos ist das Kinderprogramm der Westacher Feuerwehr und die Teilnahme am Luftballonweitflugwettwerb des Werberings.

Abends kann beim Tag der Betriebe zu der Musik der Band Tetrapack abgefeiert werden. Höhepunkte sind am Samstag das Funino-Jugendturnier und am Sonntag der Kirchenzug, Gottesdienst und die Fahnenbandlweihe. Das Volksfest endet am Montag, 27. Juni, mit dem Kesselfleischessen.

ANNE HUBER