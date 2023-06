Volksfest Isen: Neue Barhütte und die Mass für 8,80 Euro

Ein Prosit aufs Volksfest: Anton Müller (M. stehend, hinter der Tuba), Bürgermeisterin Irmgard Hibler (r. daneben) und weitere Beteiligte. © Huber

Zufriedene Gesichter bei der Bierprobe zum Isener Volksfest: Auftakt ist am Mittwoch, 21. Juni, Festwirt wieder Anton Müller.

Isen – Bei der Bierprobe auf dem Volksfestplatz in Isen hat die Taufkirchener Brauerei das Festbier des 37. Isener Volksfests vorgestellt. Das Festmärzen punktet, wie die geladenen Gäste bestätigten, nicht nur durch Süffigkeit und Geschmack, sondern auch durch den niedrigen Preis: 8,80 Euro kostet die Mass, die sich damit gegenüber dem Vorjahr nicht verteuert hat. „Wir haben einen Preis, den kein anderes Volksfest im Umland bietet“, sagten Bürgermeisterin Irmgard Hibler und Festwirt Anton Müller. Der Wartenberger Gastronom hofft, dass der günstige Preis, die Besucher zu der einen oder anderen zusätzlichen Mass veranlasst.

Los geht’s mit dem Isener Volksfest am Mittwoch, 21. Juni, wenn Bürgermeisterin Hibler den ersten Banzen Bier ansticht. Gefeiert wird bis Montag, 26. Juni. „Wir freuen uns auf sechs Tage schönstes Wetter, wie wir es gewohnt sind“, gab sich Hibler optimistisch.

Neu aufgestellt hat sich Müller, der heuer das dritte Isener Volksfest in Folge ausrichtet, in der Küche. Sein Bruder Christian Müller wird künftig bei den Speisen auf die Qualität achten. „Das ist eine brutale Erleichterung, wenn man in der Küche jemand hat, der drauf schaut und sagt, so kann das nicht raus“, erklärte der Festwirt zu der Zusammenarbeit, die sich bereits auf anderen Volksfesten bewährt hat.

Neu ist auch die Weißbier- und Barhütte. „Wir haben einen tollen Ersatz gefunden, die neue Hüttn muss sich nicht verstecken“, meinte Hibler. Während das Bier im Zelt aus Taufkirchen kommt, wird in der Hüttn Grafinger Wildbräu ausgeschenkt.

Auch wenn beim Volksfest das Bier im Mittelpunkt steht, am Donnerstagabend wird Wein aus Niederösterreich ausgeschenkt. „Es handelt sich um Weine eines modernen Winzers, der auch einige amerikanische Fluglinien mit seinen Qualitätsweinen beliefert“, sagte Anton Müller. Auch Bürgermeisterin Hibler ist überzeugt, dass der Abend, der im Zeichen von 40 Jahren Gemeindepartnerschaft mit Ernstbrunn steht, gemütlich und gut angenommen wird.

Bewährt habe sich die Beteiligung von Werbering Isen und Feuerwehr Westach am Kindernachmittag. Die Feuerwehr werde auch wieder einen Steg über die Isen errichten, damit auch die Besuche des Parkplatzes und des Oldtimertreffens am Sonntag unkompliziert den Festplatz erreichen können. Hibler dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen des Volksfestes beitragen, allen voran Volksfestreferent Hans Schrimpf und den Bauhofmitarbeitern.

Auch ein rundes Jubiläum wird am Volksfestsonntag gefeiert: Als Festverein fungiert heuer die Katholische Frauengemeinschaft Isen, die 150 Jahre alt wird. Zu den Klängen einer Formation der Blaskapelle Isen ließen sich die Gäste nicht nur das Festmärzen, sondern auch frisch zubereiteten Schweinebraten schmecken.