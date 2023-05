150 Jahre Feuerwehr Schnaupping: Wassereimer waren das erste Löschgerät

Teilen

Familienfreundlich: Mit gutem Essen und fairen Preisen lockte die Fest-Feuerwehr viele Gäste ins Bierzelt. Vereinsvertreter und Feuerwehrkameraden aus der Region feierten mit. © Anne Huber

Die Feuerwehr Schnaupping feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Heute hat sie 61 Aktive und ein LF 10.

Schnaupping – Auf 150 Jahre bewegte Geschichte blickte die Freiwillige Feuerwehr Schnaupping bei ihrem Gründungsfest am Wochenende zurück. Was 1873 mit den beiden Feuerwehren Thonbach und Schnaupping begonnen hatte, hat sich heute zu einer selbstbewussten Truppe mit 61 aktiven Mitgliedern entwickelt.

Bei strahlendem Wetter wurde das Fest mit dem Kirchenzug begonnen, der von der Isener Blaskapelle angeführt wurde. Neben Vertretern der Kreisbrandinspektion, ehemaligen Kreisbrandräten und Fahnenabordnungen der Isener Wehren gaben zahlreiche Kameraden aus den Landkreisen Erding, Ebersberg und Mühldorf dem Jubiläumsverein die Ehre.

Ihre Fahnen gaben auch beim Festgottesdienst, der im Freien vor der Schnauppinger Kirche St. Johannes stattfand, ein prächtiges Bild ab. Mit dabei waren auch die Schützen aus Eschbaum und Weiher, Landrat Martin Bayerstorfer, Bürgermeisterin Irmgard Hibler und zahlreiche Marktgemeinderäte.

Auf Florian, den Patron der Feuerwehren, nahm Pfarrer Josef Kriechbaumer in seiner Predigt Bezug. Wie die Feuerwehren es seit eineinhalb Jahrhunderten tun, habe Florian die Not seiner Glaubensgefährten zu seiner Not gemacht, sagte Kriechbaumer über den Heiligen. „Die Feuerwehrleute haben sich von seinem Beispiel anstecken lassen, sein Name ist selbstverständliches Programm“, sagte der Geistliche.

Den Heiligen Florian nahm Pfarrer Josef Kriechbaumer in seiner Predigt vor der Kirche als Beispiel für die Aktiven. Wie er würden sie ihren Mitmenschen in der Not helfen. © Anne Huber

Einen kurzen geschichtlichen Überblick gab der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Albert Larasser. Zwar fusionierten die beiden Gemeinden Thonbach und Schnaupping 1882 zur Gemeinde Schnaupping, ihre Feuerwehren blieben allerdings eigenständig. Am Anfang habe das verfügbare Material der Feuerwehren lediglich aus Kübeln und Wasser bestanden, so Larasser. 1912 wurde von der damals noch selbstständigen Gemeinde Schnaupping eine Saug- und Druckpumpe angeschafft, die später von Hand- auf Zapfwellenbetrieb umgebaut und 1949 durch eine Motorspritze ersetzt wurde.

Weil das Geld nach dem Zweiten Weltkrieg knapp war, kaufte man einen Dreiachser-Steyr-Kübelwagen aus einem Militärfahrzeugdepot in Haag. „Das Fahrzeug hatte allerdings ständig Probleme mit der Fahrbereitschaft und wurde nach vier Jahren verschrottet. Außerdem hat es 100 Liter Diesel auf 100 Kilometer gebraucht, des ham mia uns a ned leistn können“, berichtete Larasser.

1951 wurde das Feuerwehrgerätehaus in Eigenleistung neu gebaut; sieben Jahre später die alte Motorspritze ersetzt. 1962 erfolgte 80 Jahre nach der Fusionierung der Gemeinde auch die der Feuerwehren. Grund war der Ford Transit, den die Kreisbrandinspektion Wasserburg nur unter der Bedingung der Verschmelzung mitfinanzierte.

Ein großes Fest war die Fahnenweihe 1965. „Wir sind sehr stolz auf unsere pfenniggute Fahne“, sagte Larasser über das zwischenzeitlich restaurierte Prachtstück, das die Schnauppinger Kirche zeigt. Seit der Kreisreform gehört die ehemals selbstständige Gemeinde Schnaupping zum Markt Isen und dieser zum Landkreis Erding. Und seit 2017 ist die Wehr in Besitz eines LF 10.

Die große Bedeutung der Feuerwehren hob Bürgermeisterin Hibler in ihrem Grußwort hervor. Feuerwehren deckten nicht nur den Sicherheitsbedarf ab, sie leisteten auch Jugendarbeit und engagierten sich für Ehrenamt und Gemeinschaft. „Wenn ich mir die 61 Aktiven so anschaue, kann die Entscheidung für die Fusionierung nicht so schlecht gewesen sein“, sagte sie über die zweitälteste Feuerwehr der Kommune.

Ein großes Kompliment sprach Landrat Bayerstorfer den Schnauppinger Feuerwehrleuten aus. Auch wenn gesamtgesellschaftlich betrachtet seit Corona die Bereitschaft nachgelassen habe, sich für andere zu engagieren, sei bei den Feuerwehren der Wille zu helfen ungebrochen. Sie seien Vorbild für Jugend und Gesellschaft und böten Orientierung, Optimismus und Perspektive. Kurz und bündig war das Grußwort von Kreisbrandrat Florian Pleiner. Bei gewandelten Aufgaben leiste der Jubelverein großen Dienst an der Gemeinschaft, lobte er.

Nach der Segnung des Fahnenbandes luden Kommandant Franz Büchelmann und Vorsitzender Larasser die Gäste zum Weiterfeiern ins Bierzelt. Das war auch beim traditionellen Feuerwehrfest am Pfingstsonntag rappelvoll. Nicht überrascht war Larasser vom Besucherandrang. „Gutes Wetter, familienfreundliche Preise und gewohnt gute Qualität des Essens“, nannte er selbstbewusst als Gründe.

Kein Wunder also, dass sogar Besucher aus Australien mitfeierten. Eine 85-jährige Lichtenwegerin, die seit vielen Jahren in Australien lebt, hatte den Besuch in der alten Heimat extra so gelegt.

ANNE HUBER