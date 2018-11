Zusammengewürfelt – und am Ende eine Einheit

Kennenlernentage

Für viele Kinder ist es nicht einfach, in eine neue Schule zu wechseln. An der Isener Mittelschule gibt es seit vier Jahren spezielle Kennenlerntage, um das zu erleichtern und Kinder aus Lengdorf und St. Wolfgang zu integrieren. Mädchen und Buben, die aus drei verschiedenen Schulen zusammengewürfelt werden, sollen so zu einem gemeinsamen Ganzen werden.