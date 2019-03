Zwei rollende Biertragl

Mit zwei überdimensionalen Tragln Bier als Faschingswagen war die KLJB Isen beim Faschingsumzug in Waldkraiburg unterwegs.

Isen – Heute wollen die jungen Leute noch beim Nachtumzug in Neumarkt/St. Veit und am Dienstag in Haag mitfahren.

Da windet sich zwar auch in ihrer Heimatgemeinde Isen der örtliche Gaudiwurm durch die Straßen, aber bei dem sind nun mal nur Wagen zugelassen, die mit menschlicher Muskelkraft angetrieben werden.

Der KLJB-Bierkasten-Wagen ist stattliche neun Meter lang, 2,50 Meter breit und 3,60 Meter hoch. Seit Oktober hat die Landjugend daran fleißig gewerkelt – mehr als 30 Leute haben mitgebaut. „Wir hatten ein elfköpfiges Planungs- und ein 15-köpfiges Kreativteam, das die Bemalung geplant hat“, erzählt Isens KLJB-Chefin Lena Nussrainer.

Das Motto wurde übrigens durch eine große Abstimmung in der Gruppe festgelegt. „Bauen durften wir den Wagen dankenswerterweise in einer Halle beim „Gammare“ – das ist der Hausname der Familie Ostermeier – in Schnaupping“, erzählt Nussrainer.

Henry Dinger