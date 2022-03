Zwischen Sünde und Moral

Von: Veronika Macht

Verstehen sich auch hinter der Bühne gut: die Schauspieler Désirée Siyum und Hansi Kraus. © Privat

Isen/Erding- Die Iberl Bühne zeigt „Hollerküacherl“ beim Klement. Im Ensemble spielt auch die Erdingerin Désirée Siyum.

Eine bayerische Delikatesse der besonderen Art wird am 2. April beim Klement in Isen aufgetischt. Die Iberl Bühne zeigt das Stück „Hollerküacherl“. Mit dabei sind die Erdinger Schauspielerin Desirée Siyum (41) und Hansi Kraus (69), den viele noch aus den „Lausbubengeschichten“ und als frechen Schüler Pepe Nietnagel aus „Die Lümmel von der ersten Bank“ kennen dürften.

In der Stadthalle Erding ist die Iberl Bühne regelmäßig zu Gast. Im Gasthof Klement in Isen wird es eine doppelte Premiere, wie Siyum erzählt: „Hollerküacherl“ wird erstmals im Landkreis gespielt, und beim Klement war das Ensemble auch noch nie. Den Saal habe sie schon vor Jahren als Spielort vorgeschlagen, jetzt sei die Idee von Markus Neumaier erneut aufgekommen. Der Schauspieler, unter anderem bekannt vom Chiemgauer Volkstheater, spielt die Rolle des Zachei, die einst Iberl-Gründer Georg Maier selbst verkörpert hat.

Nach dessen Tod am 1. Januar 2021 mussten etliche Rollen neu besetzt werden – Maier spielte in fast jedem Stück selbst. „Uns allen fehlt der Georg sehr“, gibt Siyum zu. Fast zehn Jahre lang hat sie mit ihm gespielt, „und ich habe unglaublich viel von ihm gelernt“. Im September 2020 stand sie zum letzten Mal mit ihm auf der Bühne – damals übrigens schwanger und wegen Corona das einzige Mal in dem Jahr.

„In der Pandemie haben ganz viele Schauspieler das Handtuch geworfen und sind in andere oder ihre alten Berufe zurückgegangen“, sagt die 41-Jährige. Deshalb habe es weitere Umbesetzungen gegeben – sie selbst spielt nicht nur in „Hollerküacherl“ und „Sauber Brazzelt“, sondern jetzt auch in „Wuidschütz’n“.

Als eines von wenigen Theatern habe die Iberl Bühne zuletzt immer gespielt, wenn es die Corona-Gesetze erlaubt haben. „Wir haben es durchgezogen, auch mit nur 25-prozentiger Auslastung.“ Sie selbst sei relativ gut durch die Pandemie gekommen, berichtet Siyum. Zwar habe sie, wie viele freiberufliche Schauspieler, keine staatlichen Hilfen bekommen. Dafür habe sie nach der Geburt von Söhnchen Lemi im November 2020 die Zeit mit ihm richtig genießen können.

Siyum verkörpert „ein Schlamperl aus der Stadt“

Inzwischen erholt sich die Kulturbranche langsam. Auch der Spielplan der Iberl Bühne füllt sich. Doch noch würden die Menschen vorsichtig und kurzfristig buchen, sagt Siyum: „Wir alle hoffen, dass es jetzt aufwärts geht und die Leute wieder ins Theater gehen.“ Eine Möglichkeit dafür besteht am 2. April in Isen. Die Posse „Hollerküacherl“ spielt 1920 in einem bayerischen Pfarrershaushalt. Siyum verkörpert die Sünderin Magda, „ein Schlamperl aus der Stadt“. Daneben stehen Kraus als Detektiv Schleicher, Neumaier als Zachei, Erwin Brantl als Dorfpfarrer und Raphaela Maier als Köchin Felicitas auf der Bühne.

Bei all seinen Stücken erweckt Georg Maier Figuren zum Leben, die nicht typisch für klassisches Bauerntheater sind – das Flitscherl Magda ebenso wie in anderen Stücken die Zigeunerin, den Schnorrer oder den Falschspieler. „Es macht unglaublich Spaß, diese atypischen Rollen zu verkörpern“, sagt Siyum. Maier habe keine Schenkelklopfer gewollt, keinen Klamauk, sondern ein „Volkstheater mit Niveau“, das dem Zuschauer auch gern mal den berühmten Spiegel vorhält.

„Mit ,Hollerküacherl‘ habe ich 2006 beim Iberl angefangen, damals als Pfarrer. In meinen Augen ist es Georgs bestes Stück“, sagt Kraus im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich mag es auch unglaublich gern, wie alle alten Iberl-Stücke“, stimmt ihm Siyum zu. „Und ich mag eine, doch recht spannungsgeladene, Szene von Hansi und mir besonders gern“, meint sie augenzwinkernd, ohne zu viel zu verraten. Die Posse von 1993 hat Maier später überarbeitet, seit 2016 wird diese Fassung gespielt.

„,Hollerküacherl’ ist eigentlich ein sehr aktuelles Stück“, sagt Siyum, „denn ich finde, im Moment tendiert unsere Gesellschaft sehr dazu, auf andere Leute mit dem Finger zu zeigen und Menschen vorschnell zu verurteilen oder in eine Schublade zu stecken. Wenn man genau hinschaut, sollten diese Menschen vielleicht erst mal reflektieren, ob sie selbst alles so richtig machen, wie sie denken, oder vielleicht auch die eine oder andere ,Leiche im Keller’ haben.“ Und genau das sei auch ein großes Thema in „Hollerküacherl“. Daneben geht es um Moral und Anstand, um kleine und größere Sünder, um irdische Gelüste und um ein Wunder.

Ich kann eine Rolle nicht spielen, ohne dass Désirée drin ist.

Siyum gefällt an dem Stück auch, dass keine Figur nur „gut“ oder nur „böse“ sei – „außer der Schleicher, der ist ein wirklich zwielichtiger Typ“. Hinzu kommen derbe, urige Mundart, und der Zuschauer wird ins Spiel eingebunden: „Diese Nähe zum Publikum zeichnet das Iberl aus – auch wenn das in diesen Zeiten nicht immer ganz einfach umzusetzen ist.“

Und wie viel Désirée Siyum steckt in der Rolle der Magda? Da muss die Schauspielerin lachen und meint: „Ich kann eine Rolle nicht spielen, ohne dass Désirée drin ist.“ So sieht es auch Kraus mit einem Augenzwinkern: „Ich hoffe, ich bin nicht so ein schleimiger Typ wie der Schleicher, aber natürlich ist in jeder Rolle ein gutes Stück meiner Persönlichkeit dabei.“

Beim Iberl ist Siyum übrigens aufgrund einer „Spaß-Bewerbung gelandet“, wie sie erzählt. Nach dem Abschluss der Schauspielschule habe sie mehr als 100 Bewerbungen verschickt – zwei davon nur zum Spaß, weil sie überzeugt war, dort ohnehin nicht genommen zu werden: Steiner’s Theaterstadl und Iberl Bühne. „Mein erstes Engagement nach der Schauspielschule führte mich nach Darmstadt“, blickt Siyum zurück. „Aber schon die zweite Station war 2008/09 Steiner’s Theaterstadl – und 2011 bin ich am Iberl eingestiegen.“

Vorstellung und Tickets

Die Iberl Bühne zeigt am Samstag, 2. April, „Hollerküacherl“ beim Klement in Isen mit Bewirtung im Saal. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Der Einlass erfolgt nach den zum Zeitpunkt der Vorstellung geltenden Corona-Richtlinien. Karten gibt’s im Vorverkauf beim Gasthof Klement, Tel. (0 80 83) 2 11 oder E-Mail an info@gasthof-klement.de, für je 23 Euro, Reservierungen sind auch vor Ort im Gasthof möglich. Infos: www.gasthof-klement.de/termin.htm.